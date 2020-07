In articol:

Bianca Comănici nu i-a spus mamei că se duce la Puterea dragostei! De mai bine de doi ani, Bianca se află la Istanbul,ăn show-ul amoros moderat de Andreea Mantea. Frumoasa brunetă a trecut prin multe, de la dragoste la dezamăgire și invers, a fost pe cât de contestată pe atât de iubită. Iar dacă în primul sezon de la Puterea dragostei nu și-a găsit sufletul pereche, ei bine, în cel de al doilea s-a îbndrăgostit iremediabil de Livian.

Din păcate, nici povestea dintre Bianca Comănici și Livian nu avea să țină, întrucât, din dragoostea mare de la început, totul avea să se transforme în durere, după ce, întors dintr-o mică vacanță acasă, bărbatul a decis să pună capăt relației. El a motivat atunci că a ales familia și nu iubirea, întrucât, se știe foarte bine că părinții lui și, în special, Nelson Mondialul, nu este de acord cu această idilă dintre băiatul său și favorita publicului.

Bianca Comănici are o relație specială cu părinții ei

Bianca Comănici nu i-a spus mamei că se duce la Puterea dragostei! În atari condiții, tot mai multe voci susțin că Bianca va rămâne la emisiune și în sezonul 3 și, poate, cine știe, chiar își va găsi iubirea adevărată, cea pe care ea o caută și este dispusă să o împărtășească. Există însă o mică, sau mare, problemă, și anume, aceea că, ea nu a mai reușit să ajungă acasă la părinți în toată această perioadă decât o singură dată. ”Îmi este dor de ei, dar asta este situația. Părinții mă înțeleg și îmi acceptă decizia de a rămâne aici, la Istanbul!”, a spus Bianca într-un live pe WOWbiz.ro

Bianca Comănici nu i-a spus mamei că se duce la Puterea dragoste! Declarațiile concurentei sunt pe undeva surprinzătoare pentru mulți, însă dacă ne gândim la faptul că ea este o fire independentă, așa cum a spus-o de nenumărate ori, situația pare una normală. Mai ales că, din alte dezvăluiri ale ei, făcute în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca a vorbit despre relația pe care o are cu părinții și felul în care a fost crescută...mai liber, fără cenzură și rigoare. ”Noi, toți trei frații, am fost lăsați să ne descurcăm singuri, să dăm cu capul de prag, pentru a ști cum este viața. Mă bucur că s-a întâmplat așa, întrucât, azi, nu aș fi putut gândi așa. Îmi place această libertate...Uite, spre exemplu, mama mea nu a știut că eu m-am dus la Puterea dragostei, nu am apelat la ea să mă ajute. NU! M-am înscris și abia când am fost admisă, am sunat-o și i-am spus...”mamă, mă duc în Turcia!” Știți ce mi-a răspuns...”dacă tu vrei să faci acest lucru, eu te susțin”. Atunci când am auzit-o, am prins și mai mare încredere și, chiar dacă nu am văzut-o fizic de multă vreme, o simt lângă mine și îi spun că o iubesc”, a declarat Bianca într-un live pe You Tube-ul WOWbiz.ro