Socrul lui Flick e mare ”baștan pe județ”! Adevărul despre familia ”doamnei Rimă”

Flick este pe cai mari. Rimele i-au adus o soție superbă și un socru puternic și influent.

Domnul Rimă a dat lovitura, după ce s-a căsătorit cu fiica unui personaj extrem de influent în județul Bihor. Nicolae Hodișan, tatăl Denisei, soția lui Flick, este șef la Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor, încă din anul 2009.

Socrul lui Flick câștigă 6.300 lei pe lună și are datorii de 400.000 lei

Nicolae Hodișan este un tip ”uns cu toate alifiile”, care a reușit să facă slalom printre partide care au ajuns la guvernare și să reușească să-și păstreze poziția. El a încercat chiar să ajungă în Parlament, în urmă cu câțiva ani, însă nu a ales echipa câștigătoare. Chiar și așa, socrul lui Flick rămâne un om extrem de important în județ prin prisma funcției pe care o deține.

Nicolae Hodișan, socrul lui Flick [Sursa foto: Foto: Bihoreanul]

Pe hârtie, Nicolae Hodișan este posesor a trei imobile și două terenuri, toate în județul Bihor. El conduce un autoturism vechi de 7 ani, nu are bani în conturi, dar are datorii de peste 400.000 lei. Conform declarației de avere, singura sursă de venit a sa este salariul de director executiv, care în ultimul an a fost de 75.800 lei (aprox. 6.300 lei pe lună). Soția lui, Gabriela Hodișan, este profesor la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, cu un salariu de aproximativ 4.000 lei pe lună.

Flick și noua lui soție, într-o vacanță exotică

Cumnatul lui Flick lucrează tot la stat

În afară de Denisa, Nicolae Hodișan mai are un fiu, Bogdan Hodișan, care în prezent este președinte al Tineretului Liberal Bihor și a prins un post de consilier județean. Înainte de asta, el a fost șef birou la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Denisa Hodișan, cea mai frumoasă fată din Bihor

Despre Denisa Hodișan, soția lui Flick , lucrurile sunt ceva mai clare. Anul trecut, Denisa a obținut titlul de Miss Planet la un concurs organizat la Tbilisi, în Georgia. Denisa este absolventă a Facultății de Matematică iar înainte de Flick a avut o relație cu Mihnea, fostul iubit al Alexandrei Becali. În 2017, Denisa a ieșit Miss Balkana, concurs care s-a desfășurat la Belgrad.