Șoferița care a ucis-o pe Anastasia, în timp ce conducea fără permis, a fost condamnată. Ce sentință a primit femeia

La începutul lunii iunie, Anastasia, o fetiță de doar patru ani din comuna Scobinți, județul Iași, a fost lovită de mașină.

La volan se afla o femeie care nu posedă permis de conducere. În urma impactului, fetița și-a pierdut viața.

Ce sentință a primit șoferița ucigașă

La momentul accidentului, polițiștii ieșeni au întocmit un dosar penal pe numele femeii în vârstă de 28 de ani, sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis.

Ulterior însă, încadrarea pentru care era judecată femeia s-a schimbat, fiind eliminată acuzația de ucidere din culpă. Magistrații au motivat această decizie prin faptul că tânăra șoferiță nu ar fi putut evita accidentul nici dacă ar fi avut permis de conducere.

„Inculpata nu a încălcat alte dispoziții legale, în afară de a conduce autoturismul fără permis, și nu a avut posibilitatea evitării producerii accidentului. În consecință, producerea evenimentului rutier nu poate fi imputată acesteia, deoarece între conducerea autoturismului fără a deține permis de conducere și moartea victimei nu există legătură de cauzalitate. Și în situația în care inculpata ar fi deținut permis de conducere, având în vedere împrejurările săvârșiri faptei era în imposibilitate de a evita accidentul rutier”, se arată în comunicatul transmis de către Parchet cu ceva timp în urmă.

Decizia judecătorilor i-a dezamăgit foarte tare pe cei care cereau dreptate pentru Anastasia, a cărei viață a fost curmată la doar 4 ani.

„Cazul morții fetiței de 4 ani din Hârlău, ucisă de o șoferiță fără carnet (spunea că are cursuri în Suedia), a luat o turnură halucinantă. După ce am contestat raportul de expertiză care e plin de erori și cu suspiciuni serioase de corupție în cadrul poliției Hârlău, parchetul CLASEAZĂ fapta de ucidere din culpă și o trimite pe șoferiță în judecată doar pentru conducere fără permis. Spun corupție fiindcă șoferița conducea, deși sub control judiciar, prin oraș, sub văzul poliției”, spunea cu ceva timp în urmă avocatul Adrian Cuculis.

Acum însă, femeia a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru că a condus fără permis. În ceea ce privește acuzația de ucidere din culpă care i-a fost adusă inițial, aceasta nu a mai fost luată în calcul la pronunțarea pedepsei.

„Pentru moment, plângerea noastră cu privire la clasarea uciderii din culpă așteaptă termen de judecată la finalul acestei luni.”, a declarat avocatul Adrian Cuculiș.