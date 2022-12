Șoferul autobuzului implicat în tragedia de la Pasajul Unirii, primele declarații! Ce i-a spus unui jurnalist grec: „A fost de parcă un tren a căzut peste ei.”

In articol:

Pe data de 23 decembrie, un autocar plin cu turiști greci a fost implicat într-un grav accident rutier, după ce a lovit limitatorul de înălțime de la Pasajul Unirii. De la inaugurarea noului pasaj și până în prezent, nu mai puțin de 6 accidente s-au petrecut în același loc, ultimul fiind cel mai grav, soldându-se cu o persoană decedată, dar și cu mai multe persoane rănite.

Cine se face vinovat de această tragedie se va stabili, însă, după investigațiile făcute de autorități, dar până atunci, șoferul grec al autocarului a făcut primele declarații, explicând concret cum s-a simțit totul, dar precizând că a urmat traseul indicat de GPS și conducea fără viteză. Bărbatul a povestit totul unui jurnalist grec.

„Şoferul mi-a povestit că a fost de parcă un tren a căzut peste ei. Şi a crezut că nimeni din autocar nu mai scapă cu viaţă, spune că într-o secundă i-a trecut toată viaţa prin faţa ochilor. Totul s-a întâmplat foarte rapid, spune că a urmat traseul indicat de GPS, iar când antena a atins bara de fier a frânat brusc, dar nu a mai putut evita accidentul. Spune şi că nu a avut viteză.”, a povestit un jurnalist grec, care a discutat cu șoferul autocarului, scrie Observatornews.ro.

De precizat este că, șoferul a plecat în Grecia și este cercetat acum în stare de libertate, însă va fi nevoit să se întoarcă în România de fiecare dată când va fi chemat de anchetatori. De asemenea, bărbatul nu mai are voie să conducă în țara noastră până când se vor finaliza cercetările.

Una dintre victimele accidentului, dezvăluiri cutremurătoare

De asemenea, una dintre victimele accidentului rutier de la Pasajul Unirii a povestit cum a simțit întregul impact, spunând că totul s-a întâmplat foarte repede.

Bărbatul a fost rănit grav, iar acesta susține că un cetățean român l-a ajutat să iasă din autocar.

"S-a întâmplat totul atât de repede. Am auzit un bum şi din acel moment nu mai ştiu mare lucru. De la tăietura pe care am avut-o la cap, m-am umplut tot de sânge. S-a oprit un cetăţen român, care m-a scos pe mine din autocar şi împreună am scos-o pe soţia mea.", a declarat una dintre victimele accidentului.