Sofia, fiica Andreei Bănică, a mers la medic! Ce s-a întâmplat cu fata artistei: „Are emoții”

Sofia, fiica Andreei Bănică, este deja o adolescentă în toată regulă. Ajunsă la vârsta de 13 ani, fata artistei pare că îi calcă pe urme mămicii sale. Este la fel de talentată ca ea, iar în ultima perioadă, aceasta a însoțit-o pe cântăreață la câteva evenimente mondene din Capitală.

Ei bine, recent, Andreea Bănică a decis să o ducă pe fiica sa la un medic stomatolog, pentru a rezolva câteva probleme pe care le are adolescenta, asta pentru că urmează să poarte un aparat dentar. Direct din cabinetul specialistului, Andreea Bănică a postat câteva imagini cu Sofia, alături de care a precizat că fetița sa are mari emoții, însă toate aceste proceduri sunt necesare pentru a avea un zâmbet frumos.

„Are emoții! Eu nu mai spun nimic... vai cum era când eram eu mică. Norocul meu că nu am avut probleme mari, iar azi am dantura mea sănătoasă. Avem de rezolvat trei dințișori la Sofia, apoi urmează aparatul dentar. Nu pot decât să mă bucur că avem atâtea posibilități pentru un zâmbet frumos și sănătos.”, a scris Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Sofia, fiica Andreei Bănică [Sursa foto: Instagram]

Sofia, declarații despre mama sa, Andreea Bănică

Cu ceva timp în urmă, Sofia a făcut o serie de declarații despre celebra sa mamă, povestind dacă aceasta este sau nu strictă. Așadar, adolescenta a precizat că are parte de foarte multă înțelegere din partea celei care i-a dat viață, ba mai mult, are libertate mereu când are nevoie, în special atunci când își dorește să iasă alături de prietenele sale.

De asemenea, un alt lucru precizat de către Sofia a fost acela că, mama sa, Andreea Bănică, are încredere foarte mare în ea.

„Nu cred că mă urmărește. Mă lasă să ies cu prietenele oricând am nevoie sau oricând vreau. Adică mai am și eu o dată pe săptămână nevoie să ies undeva, că fac școală și învăț încontinuu, deci cred că merit să ies undeva. Sper că nu mi-a pus ceva în telefon. Bine nu cred că știe să facă asta, dar știe tata. Dar mama are încredere în mine.”, a spus Sofia, pentru Ego.ro.

Andreea Bănică și fiica sa, Sofia [Sursa foto: Instagram]