Sofia Vicoveanca, întâmplare neașteptată în tren. Ce a putut să îi facă o femeie artistei: „S-a dus cu mâinile la urechile mele”

In articol:

Sofia Vicoveanca este mai mereu pe drumuri, iar pentru a ajunge acolo unde are nevoie, aceasta apelează des la transportul cu trenul. De-a lungul timpului i s-au întâmplat destul de multe lucruri ciudate în timp ce călătorea însă, ceea ce a pățit acum ceva timp a lăsat-o cu gura căscată.

Sofia Vicoveanca, luată prin surprindere de o femeie

Artista are 81 de ani, însă acest lucru nu se observă absolut deloc în modul în care arată și în energia pe care o emană. Astfel că nu este de mirare că multă lume crede că a apelat la ajutorul medicilor esteticieni pentru a rămâne veșnic tânără. Ei bine, același lucru l-a crezut și o fană cu care Sofia Vicoveanca s-a întâlnit în tren, mijloc de transport pe care îl frecventează cât se poate de des.

Cântăreața a mărturisit că femeia nu a vrut să creadă că la anii ei aceasta nu a intervenit chirurgical și s-a ridicat de pe locul ei și a apucat-o pe aceasta de urechi, pentru a verifica dacă are vreo cicatrice, convinsă fiind că solista a aplecat la o procedură de lifting facial.

„Într-o zi, am plecat cu o prietenă de-a mea, care nu mai este printre noi. Era în vagon o doamnă, stătea la o distanță de câțiva metri, și îmi tot zâmbea. La un moment dat s-a ridicat, a venit la mine, mi-a zis că mă iubește și că mă apreciază și s-a dus cu mâinile fix la urechile mele, să verifice dacă am cicatrice de la o posibilă operație de lifting facial. O întreb: «Dar dumneata ești sănătoasă?». Era atât de fascinată că nici n-a auzit că am jignit-o. Mi-a spus: «Doamnă, știu câți ani aveți, dar cum de arătați atât de bine?». I-am zis că nu mă uit în buletin, că anii nu sunt acolo. Anii sunt cei pe care-i simți, îi porți și-i arăți. Mi-a mulțumit pentru sfat.”, a declarat vedeta, potrivit Unica.

Citeste si: Raluca Bădulescu, apariție incendiară la „Bravo, ai stil”! Alexandru Abagiu i-a îndeplinit dorința: „Un vis împlinit!”- kanald.ro

Citeste si: O fată de 19 ani riscă să fie ucisă de un pluton de execuție, după ce a fost reținută pe aeroport. Ce i-au găsit în bagaje- stirileprotv.ro

Citește și: Secretele frumuseții Sofiei Vicoveanca. La ce trucuri apelează folclorista de 80 de ani pentru a avea un chip de porțelan: ”Am aflat despre aceste tratamente de la o actriță americană”

Care este cea mai mare dorință a Sofiei Vicoveanca

Sofia Vicoveanca este conștientă că odată cu bătrânețea nu se știe cât timp mai ai de trăit. Dacă unora le este frică de moarte, singurul lucru de care îi este teamă vedetei este de propria sa persoană și la stadiul în care ar putea ajunge odată cu trecerea timpului. La cei 81 de ani, artista a mărturisit că știe că sfârșitul se apropie, dar și cea mai mare dorință a ei este aceea ca Dumnezeu să o țină pe Pământ cât timp este lucidă.

„Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu îmi lua mințile! Dumnezeu ne pune la fiecare câte un ceva ce nu are nimeni. Există un drum al fiecăruia. Drumul este croit și, când e gata. Știu că sunt aproape de pământ, că mă cheamă pământul, dar Tu faci minuni și hotărăști pentru fiecare”, a spus interpreta de muzică populară în cadrul unui podcast.

Citeste si: „O să mor, e clar că acolo se ajunge.” Armin Nicoară, dezvăluiri cutremurătoare despre boala care îl macină de mai mulți ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 aprilie 2023. Ce sărbătoare este în Miercurea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: „A doua zi, fără ca mama ei să fie bolnavă sau ceva, a murit.” Gina Matache a suferit enorm în urma celor două mariaje eșuate- radioimpuls.ro

Citește și: Sofia Vicoveanca a refuzat să intre pe scenă alături de Ștefan Bănică Jr! Ce a făcut-o pe artistă să recurgă la acest gest