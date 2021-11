Soluția propusă de Alexandru Rafila pentru a stopa decesele provocate de COVID-19: „Ar fi prima soluție să oprești valul ăsta”

In articol:

Varianta Delta a demonstrat că este cea mai agresivă și contagioasă dintre toate tulpinile existente ale coronavirusului. În România, valul patru a lovit puternic, fiind înregistrate zeci de mii de cazuri pe zi, sute de decese și mii de oameni pe secțiile de ATI.

Puțini erau cei care mai ieșeau vii de la Terapie Intensivă, după ce dezvoltau o formă gravă de COVID-19.

Alexandru Rafila spune că există măsuri care se pot adopta pentru a pune frână numărului mare de decese provocate de virusul SARs-CoV-2. Potrivit acestuia, ar putea fi realizarea unor structuri functionale pentru asistenta medicala ambulatorie pentru pacienti.

„Cea mai importanta masura pe care putem sa o luam este realizarea unor structuri functionale pentru asistenta medicala ambulatorie pentru pacienti, acolo unde acestia pot fi evaluati si li se poate administra tratament. Avem o reţea importanta de ambulatorii de specialitate în toate oraşele, fostele policlinici. Acestea pot sa primească pacienti covid. Oamenii pot fi investigati macar minimal in primele zile de boala. Oamenii stau acasa, se trateaza cu ce au sau cu ce le spune medicul de familie la telefon, fara sa existe medicatie antivirala disponibila şi atunci boala se agraveaza si ajung foarte tarziu la spital.

Am prieteni care sunt in zona de medicina legala care spun ca se gasesc persoane decedate la domiciliu, multe dintre ele cu covid. Oamenii stau acasa pana mor sau pana ajung in stare foarte grava. Ar fi prima solutie sa opresti valul acesta de decese”, a explicat Alexandru Rafila pentru România TV.

Alexandru Rafila trage un semnal de alarmă: „Antiviralele nu se iau preventiv”

Reprezentantul OMS în România spune că există un fenomen în rândul românilor, acela de a lua medicamentedupă ureche, iar în infecția cu coronavirus, acest lucru poate face diferența dintre viață și moarte. De asemenea, oamenii se prezintă la spital când este mult prea târziu.

„Antiviralele nu se iau preventiv, se iau doar de catre persoanele care sunt infectate si au o formă a bolii care justifica administrarea acestui tratatemn. Exista o credinta gresita că poti sa iei antivirale in loc de vaccin. Antiviralele luate preventiv sunt mult mai periculoase decat vaccinul”, a mai precizat deputatul PSD.

În continuare, acesta reiterează recomandările specialiștilor în sănătate, îndemnându-i pe oameni să mergă în continuare să se vaccineze anti-COVID.

„Solutia este ca pana la sfarsitual acestuia an sa reusim sa vaccinam 2-3 milioane de persoane si sa reducem foarte rapid transmiterea bolii in aceasta perioadă. Observăm ca numărul cazurile de covid-19 au scazut in ultima perioada. Acum sunt decesele zilelor cand se inregistrau cate 15-17 mii de cazuri pe zi. Sunt extrem de multe cazuri la ATI, durata medie a unui pacient care sta la ATI este de cel putin 3 saptamani. Ca sa se elibereze ATI, ca sa scada numarul de decese, ar trebui o reducere a activitatii”, a mai precizat Rafila.