Sonia Trifan, declarații uimitoare la un an de la divorț! Ce se întâmplă în prezent în viața designerului: "Sunt foarte bine" | EXCLUSIV

Sonia Trifan a aniversat 15 ani de carieră, organizând un eveniment fastuos. În cadrul prezentării de modă, am avut surpriza de a le vedea pe podium pe câteva dintre fostele participante de la Puterea dragostei.

Acestea au prezentat cele mai frumoase rochii, iar Sonia Trifan a fost mai mult decât mândră.

Sonia Trifan, fericită că este o femeie singură

Sonia Trifan este divorțată de mai bine de un an și își trăiește viața la maxim. Aceasta a trasmis prin intermediul WOWbiz un mesaj femeilor singure și a povestit cum arată viața ei în prezent. Designerul ne-a mărturisit ce priorități are de când nu mai are o companie masculină și ce îi punea bețe în roate anul trecut.

"Viața mea este foarte bună acum, am și uitat cum e să fii singur. Chiar vreau să le transmit celor de acasă, că a fi singur nu e rău, pentru că te pui pe tine pe primul plan. Nu mai există cel de lângă tine, la care să te gândești tot timpul ce mănâncă, dacă doarme, are nu știu ce haine. Tu ești singur și te bucuri de viața e care o ai. M-am ocupat foarte mult de familia mea, de prietenii mei. Am încercat să îmi transform viața pe care o aveam înainte într-una plină de bucurie și fără griji. Sunt foarte bine.", a declarat Sonia Trifan.

Sonia Trifan, emoționată la aniversarea celor 15 ani de carieră în modă

Sonia Trifan a pus în scenă un adevărat eveniment cu prezentări de modă și momente artistice, care i-au dat pe spate pe invitați. Frumoasa creatoare de modă a vorbidet cu emoție despre ceea ce a reușit să realizeze până în prezent.

"Este un eveniment special, 100% făcut cu prietenii mei, prieteni designeri. Aniversez 15 ani de activitate, 15 ani de modă, care eu nu știu când au trecut. Dacă faci ceea ce faci cu bucurie, plăcere, emoție, nu știi când trece. Totul este frumos, este o parte din tine.", a mărturisit Sonia Trifan, la WOWnews.

