Sora Iulianei Beregoi a primit un diagnostic crunt din partea medicilor! Nu a spus nimic până acum, de teama gurilor rele: „Am vrut foarte tare să ascund”

Iuliana Beregoi are aproape 18 ani și se mândrește deja cu o carieră de invidiat în industria muzicală. Are milioane de fani și agenda ei este plină de concerte. De asemenea, cei care o iubesc și o îndrăgesc pe cunoscuta artistă știu deja că are și o soră mai mică, Ana Beregoi pe numele său.

Ei bine, ceea ce nu știu multe persoane este că, sora mai mică a cântăreței a fost diagnosticată crunt de către specialiști, pe vremea când se afla la o vârstă fragedă. Iată cu ce problemă se confruntă Ana Beregoi!

Ana Beregoi, sora Iulianei: „Am zis că sunt pregătită și vreau să zic”

Iuliana Beregoi are o soră mai mică, la fel de talentată ca ea. La rândul său, Ana a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, însă fiind încă la o vârstă fragedă, adolescenta nu este la fel de expusă, motiv pentru care nu mulți îi cunosc povestea de viață.

Mai precis, Ana Beregoi se confruntă cu o afecțiune la nivel auditiv, motiv pentru care a fost nevoită să poarte aparat auditiv. Până de curând, adolescenta a dorit să nu facă public acest lucru, de teama gurilor rele, care ar putea avea fel și fel de păreri despre această problemă.

Cu toate acestea, în prezent, Ana Beregoi a decis că este pregătită să vorbească despre acest aspect din viața sa, dându-și seama că nu are motive pentru care să ascundă problema cu care se confruntă.

„Am vrut foarte tare să ascund chestia asta. Nu voiam ca nimeni să știe că port aparat auditiv. Când eram mai mică, îmi era frică de părerea oamenilor. Pe parcurs, am învățat că nu are de ce. Pur si simplu am zis că sunt pregătită și vreau să zic. Sunt foarte fericită. Parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă”, a spus Ana Beregoi, sora Iulianei Beregoi, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Iuliana Beregoi, implicată într-un accident rutier

În urmă cu câteva luni, Iuliana Beregoi a decis să facă public un incident din viața sa, prin care a trecut în urmă cu doi ani. Mai precis, tânăra a fost implicată într-un grav accident rutier, fiind la un pas de a-și pierde viața.

La momentul respectiv, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului și mașina s-a izbit puternic de un copac. În urma accidentului, Iuliana Beregoi s-a ales cu răni la cap.