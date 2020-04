Sora mai mică a poetului Adrian Păunescu (1943-2010) este internată de mai bine de 45 de ani într-un spital din județul Buzău. Femeia a fost diagnosticată cu schizofrenie și sindrom Down și este printre cei mai vechi pacienți ai secției Nifon a spitalului de psihiatrie Săpoca.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Andrei Păunescu, fiul poetului, a ținut să precizeze următoarele aspecte: "Este vorba despre o întâmplare dramatică de viaţa tatălui şi din viaţa bunicului meu. Bunicul meu a avut, din a doua căsătorie, un copil bolnav. Este soră doar de tată cu tatăl meu Lidia. Tata s-a îngrijit de ea. Toată viaţa a fost sub supraveghere. Mai mult nu s-a putut face decât să fie sub control şi medicaţie. Tata s-a ocupat cât a putut, adică total de Lidia. (...) Nimeni nu este ruşinat de această dramă. Tata a considerat acest lucru ca pe un dat nefericit al destinului. Am cunoscut-o în copilărie pe această mătuşă vitregă. Îmi pare rău că bunicul meu, în a doua căsătorie, a trăit o astfel de dramă. Poate este un destin crud ca acelaşi tată să aibă un fiu geniu şi într-o compensaţie nefericită şi o fiică bolnavă", a povestit în 2014 fiul lui Păunescu.

În acest moment, potrivit unor surse din interiorul spitalului, se pare că bătrâna nu mai beneficiază de nici un sprijin material din partea familiei Păunescu. ”Eu știu că de ani buni nimeni nu s-a mai interesat de dânsa. Anul trecut doamna Lidia a făcut o pneumonie și abia a supraviețuit”, ne-a declarat un cadru medical de la spitalul buzoian.