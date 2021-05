Sora lui Culiță Sterp, criticată dur pentru că a apărut pe internet în timp ce alăpta: ”Să mă acopăr cum? Să mi se vadă doar ochii?”

In articol:

Ileana Sterp a devenit mămică de curând! Sora lui Culiță se bucură de momentele frumoase petrecute alături de Carla, minunea ei, pe care a ținut neapărat să le-o prezinte și urmăritorilor ei de pe rețelele sociale. Ileana a postat câteva fotografii de-a dreptul emoționante cu fetița ei, însă a primit și câteva critici din partea gurilor răutacioase!

Ileana a fost criticată dur pentru că a publicat imagini cu Carla, în timp ce o alăpta. Tânăra a primit mesaje prin care este îndemnată să nu mai alăpteze în public. Cea care i-a scris mesajul respectiv spune că și ea este mamă, însă de fiecare dată când a alăptat a făcut-o acoperită. Ei bine, sora faimosului de la Survivor i-a răspuns foarte hotărâtă: ” De ce aveți impresia că doar ceea ce ați făcut sau faceți voi, e corect și bine? Să mă acopăr cum? Să mi se vadă doar ochii sau nici ăia? ”Nu-i ok”. De ce vrei să decizi tu în locul meu ce e ok sau nu? Plus că eu consider că am fost și sunt o femeie decentă atât în viața reală, cât și aici pe Instagram”.

Ileana Sterp, anunț pentru urmăritorii ei

Tânăra vrea să fie cât mai activă pe rețelele sociale și să le răspundă internauților la cat mai multe întrebări despre viața și familia ei. De asemenea, printre rânduri, Ileana a recunoscut că micuța ei este foarte cuminte și că astfel, are mult timp la dispoziție să păstreze legătura cu cei care o apreciază.

” Oameni faini, pe mine de la o vreme încoace mă bate un gând: Oare ce să fie? Mă bate gânduri de a face vloguri, de a mă apuca să fac vloguri.Voi ce spuneți, v-ar interesa să vă povestesc din experiențele mele de zi cu zi, să comunic și să vorbesc mai mult cu voi, să aflați mai multe despre mine?

Mi se întâmplă multe lucruri în ultimul timp și primesc destul de multe întrebări, aici pe Instagram, și nu reușesc tot timpul să citesc toate mesajele, să răspund tuturor în parte...așa că, ideea de a face vloguri a venit în special de când eu am născut și stau mai mult pe acasă și având mai mult timp la dispoziție. Cred eu...Carla este o fetiță mult prea cuminte și cred că o să am timp să fac vloguri. Îmi și face plăcere să vorbesc mai mult cu voi, să vă povestesc despre mine, familia mea, despre tot felul de întâmplări, mie-mi place să vorbesc”, a spus Ileana.