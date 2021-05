Sora lui Culiță Sterp și prietena Ralucăi Dumitru au dat cărțile pe față. Ce părere au despre gestul controversat al faimoasei de a-i arunca nisip în față artistului

In articol:

Raluca Dumitru și Culiță Sterp au avut parte de un adevărat conflict, după ce faimoasa i-a aruncat cu nisip în față artistului. Ei bine, după acel gest Culiță a izbucnit la adresa fostei prezentatoare TV și i-a aruncat replici acide. Se pare că nici Raluca nu s-a lăsat mai prejos și a continuat conflictul cu cântărețul.

Geta Sterp, sora lui Culiță, și Izabela, prietena cea mai bună a Ralucăi Dumitru, au fost prezente, joi, în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, unde au vorbit despre cearta dintre cei doi faimoși, punându-se accent pe gestul vedetei, de a-i arunca nisip direct în față artistului.

Geta Sterp și Izabela, despre gestul controversat al Ralucăi Dumitru

Izabela: Nu am inteles de ce a facut atâta caz de la un asemenea gest. El a fost cel care a tot intepat-o. Daca i-a intrat nisip in gura, inseamna ca vorbea in momentul ăla. Dacă nu vorbea, nu ii intra nisip in gură.

Geta: Mi s-a parut ca a fost destul de temperat, ma asteptam sa reactioneze si mai impulsiv, dupa cum il stiu eu pe el. Mi s-a parut ca a fost chiar dragut. Din cate il stiu pe el in viata de zi cu zi, daca era in trafic si ii taia cineva fața, era in stare să se dea si jos si sa il ia la bataie. Bine, nu era cazul, mai ales cu o fată. Dar nu ar fi reactionat asa daca nu făcea ea gestul. Probabil a avut si Raluca motive, Culiță a fost cel care a ațâțat-o. Nu cred că a fost o glumă.

Gestul făcut de Raluca Dumitru

Izabela: E prietena mea, o sustin. Nu pot spune ca a fost un gest demn de ea, dar si Raluca poate să aibă niste reactii, dar cred că s-a temperat. A fost un gest instinctiv. Cred că s-a făcut prea mult caz pentru o chestie mică. Dar ei trăiesc in niste conditii aprige, au fitilul scurt, se aprind de la orice. Noua poate nu ni se pare ceva extraordinar de acasă. Raluca are o problema cu mancarea, nu am crezut ca o sa reziste. Ea face foarte urat cand ii este foame, eu cred ca atunci cand a aruncat cu nisip in Culiță ei ii era foarte foame. Cred ca nici ea nu s-a gandit ca o sa ajunga nisipul atat de departe, dar cred că intre ei este altceva, e o antipatie. Raluca nu il cunostea, nu avea timp să se uite mereu la Survivor. Noi povesteam ce se intampla cand ne vedeam la cafea, dar de cand a aflat că va merge in emisiune pana cand a plecat a fost foarte scurt. Nu a avut timp sa isi faca strategii. Eu o cunos foarte bine. Daca ea a ales să se imprieteneasca cu anumite persoane este pentru ca e pe aceeasi lungime de unda cu acele persoane.