Sora lui Petrică Mîțu Stoian și Doru Gușman au îngropat securea războiului! Cum se înțeleg acum, după scandalul pentru avere: „M-a chemat la parastas! Am crezut că a greșit numărul de telefon!”

După scandalul monstru ce a avut loc la scurt timp de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian, acum protagoniștii au ajuns să își dea mâna. Vorbim despre Doru Gușman, impresarul regretatului artist, și Maria Tărchilă, sora cântărețului.

La acea vreme, cei doi au pornit un adevărat scandal mediatic pentru averea lăsată în urmă de folclorist, ambii fiind extrem de duri în declarații.

Acum însă, situația s-a schimbat radical.

Maria Tărchilă și Doru Gușman s-au împăcat

Într-o zi importantă în memoria cântărețului de muzică populară, Doru Gușman și Maria Tărchilă au îngropat securea războilui. Cel care a făcut primul pas a fost chiar impresarul regretatului artist.

În ziua în care a organizat parastasul de trei luni pentru Petrică Mîțu Stoian, Doru Gușman a decis ca la comemorarea bunului său prieten să fie prezentă și ”rivala sa”.

Astfel, printr-un mesaj, cei doi au ajuns să fie acum în relații bune.

Maria Tărchilă povestește că Doru Gușman s-a ocupat de toate pregătirile pentru parastas, ba chiar, după slujbă, au ajuns să ia masa împreună, în casa în care cândva locuia Petrică Mîțu Stoian.

”Doru a fost cu ideea să facă parastasul de trei luni, eu nici nu știam că se face. M-a chemat la parastas printr-un sms. Am crezut inițial că a greșit numărul de telefon. Apoi, dacă a văzut că nu răspund, m-a sunat. Mi-a zis așa: ”Uite, eu fac pomenire de 3 luni pentru Petrică, dacă vreți, vă aștept la parastas!”.

Am sosit de la Arad la Craiova. S-a făcut o slujbă, acolo, la mormânt, unde s-au împărțit pachete cu mâncare. Apoi, am vrut să plec spre casă, dar Doru ne-a invitat la masă, în casa în care a locuit Petrică. Am zis să nu-l refuz, să creadă că-s nepoliticoasă, era pentru fratele meu.

A fost o masă cu câteva persoane, ca-n pandemie, cu niște cunoștințe. Am fost și cu o nepoată, căci sora mea este în Germania, la muncă. S-au servit sarmale, aperitive, friptură, cozonac, tot ce îi plăcea lui Petrică să mănânce”, a declarat Maria Tărchilă, informează Impact.ro .

După momentul în care au decis să uite de scandalul care i-a adus în prim-plan, după moartea cântărețului de muzică populară, Maria și Doru nu-și mai doresc să pornească discuții pe seama averii.

Sora regretatului interpret spune că acum urmează ca legea să decidă cine și ce anume primește din averea agonisită o viață de cel care a îndoliat lumea muzicii populare pe 6 noiembrie 2021.

” Eu nu am nimic cu Doru Gușman, nu ne certăm pe lucruri, vedem cine și ce are dreptul, ce este și ce nu este. Eu trebuie însă să-mi iau lucrurile din casa din Craiova, în care a locuit Petrică. Acea casă însă am înțeles că e de fapt a statului, e de patrimoniu. Iar alte case nu știu să fi avut, mai e doar casa noastră de la țară”, a mai spus regretatului artist, conform sursei menționate anterior.