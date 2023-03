Sorana Cîrstea sau Simona Halep? Cine este cea mai bună jucătoare de tenis a României la acest moment?

In articol:

Sorana Cîrstea trece printr-o perioadă uluitoare în cariera sportivă. Românca a învins-o pe Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, iar acum se pregătește pentru semifinalele turneului de la Miami.

În urma succesului său exploziv apare întrebarea: „Este Sorana Cîrstea cea mai bună jucătoare a României, în contextul problemelor Simonei Halep?”

Sorana Cîrstea (32 de ani, locul 74 WTA) este în semifinalele turneului de la Miami, după ce a trecut de Aryna Sabalenka (24 de ani, locul 2 WTA), scor 6-4, 6-4. Astfel, românca se află în cel mai bun moment al carierei. După ce a ajuns în sferturi la Indian Wells, acum, jucătoarea face parte din semifinalistele turneului de la Miami, de categorie WTA 1000, notează gsp.ro.

Succesul culminant al Soranei este cu atât mai incredibil cu cât românca se impune pentru a 19-a oară în fața unei jucătoare din Top 10 WTA, însă, Sabalenka, locul 2 WTA, este adversara cel mai bine clasată pe care Sorana Cîrstea o învinge.

Sorana Cîrstea [Sursa foto: Instagram]

Cine este cea mai bună jucătoare de tenis a României la acest moment?

Având în vedere perioada benefică prin care trece Sorana Cîrstea, precum și victoria uluitoare în fața Arynei Sabalenka, apare firesc întrebarea: „Cine este cea mai bună jucătoare de tenis a României la acest moment, ținând cont de faptul că Simona Halep a fost nevoită să își întrerupă activitatea profesională din cauza procesului de dopaj?”.

Ei bine, la această dilemă a răspuns Cristian Tudor Popescu (CTP) conform prosport.ro.

În opinia ziaristului, Sorana Cîrstea este acum jucătoare de top, de clasă mondială, însă nu poate exista o comparație între ea și Halep la acest moment, iar asta din cauză că Simona Halep nu poate activa, deci nu ar fi o luptă dreaptă: „Sorana e acum jucătoare de top, de clasă mondială la cum joacă. Nu mai e tăietoarea de capete. I se spunea așa pentru că producea surprize, învingea capi de serie, dar erau doar surprize. Ce joacă Sorana Cîrstea acum e cu sistem.

I se datorează lui Johansson. A reușit să îi ordoneze jocul, cu aceleași lovituri. Ea a fost mereu un talent extraordinar. Are scurtă, are voleu, știe să vină la fileu. Intrând în mintea ei, Johansson a reușit să facă ordine. Și e pe termen lung, nu e un foc de paie. Poate să aibă cel mai bun an din carieră, să ne ofere mari bucurii, dar nu putem să o decretăm jucătoarea numărul 1 a României. Simona Halep nu poate activa și nu e o luptă dreaptă. Am fi nedrepți și noi.”, a declarat CTP pentru sursa citată.

Surse: gsp.ro, prosport.ro