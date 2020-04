In articol:

Asia Express s-a terminat aseară cu o serie e emoții și cu o luptă foarte strânsă. Două dintre cele mai bune ehipe din sezonul trei au ajuns în finală și deși Ștefania era hotărâtă să câștige trofeul luptei aprige din Asia, norocul a fost de partea reactoarelor trei și patru.

Prima reacție a lui Răzvan Fodor după terminarea emisiunii

Chiar dacă ei știau rezultatul cu multă vreme înainte, au urmărit finala cu aceleași emoții și chiar s-au bucurat din nou a nișe copii după ce telespectatorii au aflat cine este câștigătorul sezonului trei Asia Express.

Imediat după terminarea emisiunii, câștigătorii au avut și o primă reacție pe conturile lor de socializare.

, a fost mesajul lui Răzvan Fodor.

Citeste si: Sorin Bontea, prima reacție după ce a câștigat Asia Express: „Am câștigat un prieten pe viață, baiatu' meu, Răzvan Fodor”

Speak și Ștefania au fost la doar o seundă distanță de marele trofeu Asia Express

Speak și Ștefania au luptat din toate puterile pentru a duce trofeul Asia Express acasă, dar cu toate astea, timpul nu a ținut cu ei. Ștefania a câștigat în competiția din Asia cea mai de preț comoară și cel mai important este că a învățat să piardă cu demnitate.

„DOAMNEEE CATE EMOȚIII!!❤️

Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din @asiaexpressromania ❤️

Chiar dacă nu am castigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoara,PE NOI 2

❤️ MULȚUMIM vouă, celor ce ați trăit emoțiile noastre din fața televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de susținere, încurajare și iubire❤️❤️❤️ 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 cea mai minunată comunitate❤️❤️❤️❤️❤️

GATA SUNT LEȘINATĂ DE EMOȚII 🙈🙈❤️❤️❤️” , a fost mesajul emoționant al Ștefaniei imediat după terminarea competiției.

Citeste si: Suspansul a luat sfârșit! Răzvan Fodor și Sorin Bontea sunt marii câștigători de la Asia Express

Copleșit de emoții și cel mai probabil de sutele de mesaje care au început să apară imediat după terminarea emisiunii, Speak nu a putut scrie prea multe pe conturile lui de socializare.

„În momentul ăsta nu am foarte multe cuvinte... Dar tot ce pot spune este MULȚUMESC din tot SUFLETUL! Revin cu mai multe cuvinte...”, a scris Speak pe contul de Instagram.