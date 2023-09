Sorin Cârțu dezamăgit de prestația unui jucător al naționalei în partida cu Kosovo: „O prosteală, nu l-am crezut capabil de așa ceva”

In articol:

Chiar dacă încă din minutul 42 al partidei, „tricolorii” s-au aflat în superioritate numerică, golurile victoriei au apărut destul de târziu pe Arena Națională. Nicolae Stanciu putea deschide scorul în minutul 61 când arbitrul a dictat lovitură de la punctul cu var pentru România după ce Florinel Coman a fost faultat în careu, dar decarul a trimis slab și portarul a

prins-o fără emoții. Același Stanciu s-a revanșat reușind să deschidă scorul în minutul 83 cu un șut puternic care l-a lăsat fără reacție pe goalkeeper-ul advers, balonul nimerind bara și apoi intrând în poartă.

Scorul final al partidei a fost stabilit în minutul 90+3 de Valentin Mihăilă, iar România și-a recăpătat poziția secundă în Grupa I, cu doar patru etape înainte de finalul calificărilor.

Sorin Cârțu l-a pus la zid pe Nicolae Stanciu

Fostul oficial al celor de la Universitatea Craiova a criticat dur performanța lui Nicolae Stanciu, declarând că nu se aștepta ca liderul echipei naționale să execute atât de slab o lovitură de la punctul cu var.

„Când joci 11 contra 10, analiza nu prea își are rost. Mi-a plăcut că jucătorii au avut răbdare și au exploatat la maxim superioritatea numerică.

Dacă Stanciu nu ar fi ratat penalty-ul, ne-am fi desprins mult mai devreme. Cum să bați așa? O prosteală, nu l-am crezut capabil de așa ceva.

Dar a fost bine că până la urmă și-a revenit și nu s-a lăsat apăsat. Ăla a fost un moment demolator”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit Digi Sport.

Nicolae Stanciu [Sursa foto: Instagram Echipa națională a României]

Gigi Becali încrezător în forțele echipei naționale

Gigi Becali și-a arătat toată încrederea în naționala României, declarând că tricolorii se pot califica la Campionatul European din 2024 chiar și după prima poziție, asta dacă selecționerul Edward Iordănescu va reuși să găsească formula de start ideală în meciurile ce urmează.

Finanțatorul celor de la FCSB este de părere că elevii lui Iordănescu au arătat multă valoare în meciul împotriva kosovarilor și se așteaptă la o victorie împotriva Elveției, favorita grupei.

„Nu e că am câştigat, am dominat tot meciul. Mingea era la noi. Eu asta vreau la fotbal, să fie mingea la mine. Am spus cu Marinii, n-au mai jucat Marinii (n.r.- Marius Marin şi Răzvan Marin).

Păi a zis şi Edi că ia toate criticile şi se gândeşte. Bine că n-are mândrie. S-a smerit şi m-a ascultat. Ţi-am zis de Sorescu, l-a scos şi l-a băgat pe Ianis. Nu poţi să îi compari.

Îi mai trebuie puţină viteză. Dar Ianis e cu 10 clase peste Sorescu. Am demonstrat aseară că avem valoare cât de cât. Dacă va găsi formula ideală, putem să ne calificăm de pe locul 1.

Să îi batem pe elveţieni. Noi am dominat o echipă Kosovo, care a făcut 2-2 cu Elveţia. Nu vreau să supăr pe nimeni, spun ce gândesc. Noi îi datorăm puţin victoria lui Moruţan.

El a intrat în dreapta, trebuie să ai jucători care să dribleze 1 contra 1. I-a cam dezmembrat acolo. Lui îi datorăm victoria. Pentru un banner nu aveam cum să pierdem cu 0-3.

Nu există în regulament aşa ceva. Doar pentru xenofobie şi rasism. Dacă îi jigneşti pe negri. Nici pe discriminare măcar. Totul este pe xenofobie. Bravo lui Edi, că a ţinut cont de ce am spus eu. Smerenia lui… l-a ajutat Dumnezeu”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.