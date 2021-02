Sorin Cîmpeanu, declarații despre Evaluarea Națională și Bacalaureat! Ce se va schimba la examenele naționale

In articol:

Sorin Cîmpeanu este de părere că examenele naționale ar trebui adaptate la situația actuală cauzată de epidemia de COVID-19. Mai mult, ministrul Educației susține că ar fi nedrept ca elevii să fie evaluați ca și cum procesul de învățare nu a avut niciun fel de schimbare pe tot parcursul anului școlar.

„Dacă nu recunoaştem că acest an a fost altfel decât ceilalţi ani, înseamnă că negăm realitatea. Am păstrat datele de examen, am păstrat prezenţa fizică la examen, nu putem să le cerem elevilor să fie verificaţi ca şi cum procesul de predare-învăţare n-ar fi suferit nicio influenţă pe parcursul pandemiei”, a declara Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu este foarte convins că trebuie să facă ceva pentru toți elevii care susțin anul acesta Evaluarea Națională și Bacalaureatul, pentru a nu fi nedreptățiți sau defavorizați. De asemenea, acesta a mai adus în discuție și programele pentru examenele naționale, ținând cont de nevoile elevilor, dar și preferințelor pe care aceștia le au legate de admiterile la facultate.

Sorin Cîmpeanu[Sursa foto: Facebook]

Ce se întâmplă cu școlile în al treilea val de pandemie

În contextul în care va veni valul al treilea de COVID-19, Sorin Cîmpeanu a făcut câteva precizări cu privire la acest subiect controversat. Ei bine, ministrul Educației a mărturisit că școlile din România ar trebui să fie ultimele instituții care se vor închide și primele care se vor deschide.

Din spusele sale, situația este favorabilă în școli. Rata de infectare din unitățile școlare este cu mult sub rata de infectare a populației generale.

Elevi infectați cu coronavirus [Sursa foto: PixaBay]

Bilanțul infectărilor cu coronavirus în școli

Până da data de 17 februarie, 472 de angajați din sistemul de învățământ și 600 de elevi au fost diagnosticați cu COVID-19 la nivel național.

Totodată, 542 de clase au activitatea suspendată. În data de 8 februarie 2021, au început cursurile în format față în față. Cea mai mare parte a unităților de învățământ, prezenţa elevilor la cursuri fiind condiţionată de rata de infectare din fiecare localitate.