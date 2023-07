Sorin Constantinescu și Oneață au povestit cum aruncau cu banii, după ce au avut câștiguri colosale din jocurile de noroc

In articol:

Oneață și Sorin Constantinescu au fost invitații lui Adiță Voicu în ultima edișie a emisiunii online „Fiță cu Adiță” de pe canalul de Youtube theXclusive.

Cum a ajuns cel supranumit „Regele cazinourilor”, Sorin Constantinescu, să dea faliment în urmă cu mai bine de două decenii

Poveștile lor de viață sunt de-a dreptul fascinance, căci în urmă cu decenii au reușit să facă averi din jocurile de noroc. Dar pe cât de repede le-au intrat banii în conturi, tot pe atât de repede i-au pierdut.

Nu a crezut niciodată că va face avere din jocurile de noroc, iar atunci când a ajuns să aibă în sume cu multe zerouri pe mână s-a crezut buricul pământului și nu a mai ținut cont de nimic. A aruncat cu bani în stânga și în dreapta până în momentul în care a ajuns la fundul sacului, iar atunci s-a lovit de o realitate crudă și a înțeles că banul trebuie respectat și nu irosit pe lucuri trecătoare.

„Nu mi-am făcut vreun plan, pentru că noi ne-am făcut un plan și Dumnezeu râde de noi. Cum te comporți tu, așa te duce viața. Faptele bune atrag fapte bune, iar faptele rele atrag fapte rele. Dacă înțelegi cum am pățit eu în 96, când am rămas fără niciun ban, eram mare șmecher, aruncam cu bani, Oneață știe viața aia de golăneală cu cluburi, mergeam cu lăutarii la patru dimineața pe șosea, venea miliția, scoteam suta de dolari și o aruncam pe geam să nu ne oprească, așa era. În momentul în care cade avionul, te trezești și îți aduci aminte de Tatăl nostru instantaneu. Așa și eu, în momentul în care am rămas fără niciun ban am spus că ceva am greșit, trebuie să o iau în altă direcție.

Nu am înțeles unde am greșit, nu aveam experiență, pe atunci nu se făcea educație financiară, nu știai să investești, nu știai că dacă ai câștigat niște bani să nu mergi a doua zi cu ei la un alt barbut, să mai cumperi o casă, ci trebuie să investești în ceva. Așa că toți banii pe care i-am câștigat i-am cheltuit. Eu, în prostia mea, mi-am zis că n-am avut noroc, dar nu era de noroc, era din lipsă de respect față de bani, pentru că banul dacă nu-l respecți se duce de la tine imediat. În momentul în care tu câștigi banii ușor nu ajungi să îi respecți, dai cu zarul cum face prietenul meu Oneață, ai luat banul gros, îl chemi pe Salam și îi dai toți banii lui. În momentul în care muncești, începi să-l respecți”, a declarat Sorin Constantinescu la „Fiță cu Adiță”

Iar cel mai bun exemplu în acest sens este bunul său prieten Oneață, care recunoaște că s-ar fi putut măsura cu unii dintre cei mai bogați români, dacă ar fi cheltuit cu măsură toți banii pe care i-a scos din jocurile de noroc.

Sorin Constantinescu: Dacă Oneață avea educație financiară, era miliardar acum.

Oneață: Eram mai tare ca prietenii mei, ca nașul Niro și ca Becali. Ei au știut, le-a dat Dumnezeu puțin noroc, au investit. Eu am investit în lăutari! Când îți bați joc de bani și ei își bat joc de tine și te-ai nenorocit. Mi-am bătut mult joc de bani, dacă eram la o petrecere undeva, numai ăia care păzeau parcările primeau de la mine o sută de dolari, își dai seama? Nu mai spunem de lăutari.

Oneață: „În jocurile de noroc trebuie mai întâi să știi să pierzi și după să câștigi”

Comportamentul celor pasionați de jocuri de noroc s-a schimbat în momentul în care industria aceasta a luat un avânt puternic în România. De asemenea, Sorin Constantinescu, care a clădit un adevărat imperiu datorită acestui domeniu, este de părere că una dintre cele mai mari probleme din România este faptul că aceste jocuri sunt instalate și restaurante sau baruri, în loc să fie amplasate doar în locații specializate.

„În jocurile de noroc trebuie mai întâi să știi să pierzi și după să câștigi, ce văd eu în ziua de astăzi, ce oameni văd eu la mesele de joc, la barbut. Vin acum, figuri pe ei, înjură, nu mai e respect. Eu, când jucam la masă, nu se auzea să țipăm”, a declarat Oneață în emisiunea lui Adiță Voicu.