Sorin de la Casa Iubirii rupe tăcerea! A dezvăluit adevăratul motiv al despărțirii de Nicoleta și a răspuns acuzațiilor cum că ar fi lovit-o: “Nu mai există cale de împăcare” | EXCLUSIV

Sorin, fost concurent Casa iubirii sezonul 1, invitat la emisiunea „Culisele Iubirii”, a vorbit despre despărțirea de Nicoleta, despre relația pe care o au în prezent, dar a și dezvăluit adevăratul motiv al despărțirii. Sorin a povestit că atunci când ea a fost plecată din țară s-a simțit mult mai liniștit fără ea și și-a pus un semn de întrebare.

Tot acesta, a vorbit despre concurenții din Casa iubirii, dar și despre relațiile pe care aceștia le formează.

Sorin, adevărul despre despărțirea de Nicoleta

În urmă cu puțin timp, Sorin și Nicoleta și-au întristat fanii, anunțând că nu mai formează un cuplu. În mediul online au apărut diverse speculații, cea mai gravă fiind că Sorin și-a dat fosta iubită afară din casă și a lovit-o. Fostul concurent de la Casa Iubirii a venit în platoul nostru și a vorbit despre adevăratul motiv pentru care e și Nicoleta s-au despărțit.

„Nicoleta mi se pare că este copilă pentru vârsta pe care o are. Pentru momentele frumoase pe care le-am avut în relație, nu trebuie să fim blocați peste tot. Ea mereu mă bloca peste tot după fiecare ceartă, mi se par copilării, nu îmi plac chestiile astea. Eu și Nicoleta nu am mai vorbit de când am dus-o acasă, dar am încercat să o sun. Sincer să fiu, adevăratul motiv al despărțirii consider că este diferența de energie dintre noi doi și de viziune. Vreau să lămuresc faptul că nu am dat-o afară din casă, nu m-am atins niciodată de niciun fir de păr de al ei. Ea a fost cea care a plecat. Xenia nu a avut absolut nicio legătură în despărțirea noastră. Eu mereu am avut modul meu de a motiva o persoană, dar cu Nicoleta nu a mers. Orice îi spuneam o lua ca pe un reproș, insultă.”, a declarat Sorin.

Sorin nu mai vrea să se împace cu Nicoleta

Sorin exclude orice șansă de împăcare și consideră că el și Nicoleta sunt prea diferiți. Acesta ne-a povestit lucrurile care i-au distanțat și ce nu îi plăcea Nicoletei la tradițiile din Maramureș.

„Când a fost plecată în vacanța din Istanbul, i-am spus că m-am simțit mult mai liniștit fără ea. Nu cunoști un om destul de bine, până nu trăiești cu el. Nu spun că eu sau ea suntem o parte negativă, ci că noi doi nu am funcționat atât de bine. Nu mă așteptam sincer să ne despărțim. Credeam că emisiunea Casa Iubirii o limitează și va fi altfel. Tot ce îmi plăcea mie, ei nu îi plăcea. Noi aveam de toate și nu eram fericiți, nu înțeleg. Ei nu îi plăcea să facă parte din tradițiile mele cu portul. Nu poți obliga o persoană. Eu cred că ea s-a îndrăgostit de mine orbește și a crezut că poate să treacă de lucrurile care nu o definesc. Nu mai există șanse de împăcare. Consider că ea a trecut peste, că a fost mai preocupată decât mine.”, a explicat Sorin, la Culisele Iubirii.

