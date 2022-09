Sorin Grindeanu, soție. Vezi cu cine este căsătorit actualul ministru al Transporturilor

In articol:

Sorin Grindeanu, soție. Vezi cum arată partenera de viaţă a celebrului politician român şi câţi copii au împreună.

Cine este soția lui Sorin Grindeanu?

Sorin Grindeanu este căsătorit cu Mihaela Grindeanu din 20 septembrie 2003, și au împreună doi copii, Sofia Grindeanu și Mihai Grindeanu.

Soția lui Sorin Grindeanu este născută la data de 25 septembrie 1975, în Timișoara. Mihaela Grindeanu se ocupă cu comerțul produselor farmaceutice și deține două societăți comerciale.

Mihaela Grindeanu, alături de soțul său la bine și la greu

În timpul protestelor de la începutul anului 2017, Mihaela Grindeanu a postat un mesaj public, în care îi lua apărarea soțului său, Sorin Grindeanu, care era premier la acea vreme. Astfel, Mihaela Grindeanu a dovedit că este alături de partenerul său de viață și la bine și la greu.

”Poate greşesc făcând publice aceste rânduri, poate voi fi condamnată şi blamată de mulţi care le vor citi! Dar nu mai pot să tac! Nu vreau să mai tac! Soţul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat şi susţinut de mulţi oameni! A ajuns sa fie acuzat de susţinere a corupţiei, să fie acuzat de minciună şi de intenţii ascunse!

A ajuns prim-ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid, şi nu pentru că a avut el intenţii sau ambiţii ascunse! A primit această funcţie cu dorinţa clară de a face bine! A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susţineau, convins că poate ajuta România! Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat!

Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă! Ce om responsabil, ce tată şi-ar dori să îţi stigmatizeze propriii copii, să atragă asupra familiei sale ameninţări şi blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică!!

Va veni o vreme când nu va mai fi lângă copiii lui, când nu va putea să îi mai protejeze şi nimeni nu poate să creadă, nici măcar pentru o clipă, că nu își doreşte o ţară prosperă şi necoruptă pentru viitorul copiilor lui!

Nu i-am cerut să se întoarcă lângă familie, deşi imi doresc din suflet să ne recuperăm liniştea. (…) Aceste rânduri au fost scrise de mine, nu am fost manipulată, nu am intenții ascunse, nu vreau să citească nimeni “printre rânduri”! Mulţumesc anticipat tuturor care, deşi nu pot să fie de acord cu mine, nu vor considera necesar să înjure sau să blesteme vreun membru al familiei mele!”, a scris Mihaela Grindeanu pe rețelele de socializare, la acea vreme.

Sorin Grindeanu vine sâmbătă la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, vine sâmbăta aceasta la “ 40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată la ora 22:00, la Kanal D.

Timp de 6 luni a ocupat funcția de premier al României, cu susținerea lui Liviu Dragnea, cedând presiunilor șefului de partid la acea vreme și semnând controversata Ordonanță 13, care a scos în stradă sute de mii de români.

De asemenea, Sorin Grindeanu este primul premier demis prin moțiune de cenzură de propriul partid, fiind apoi exclus din Partidul Social Democrat. În anul 2020 a revenit în rândul PSD, iar în prezent este prim-vicepreședinte al acestui partid.

”Ce caută Sorin Grindeanu în politică?”, “Este Ordonanța 13 cea mai mare greșeală din cariera dvs. politică?”, “Ați fost premierul României sau premierul lui Dragnea?”, ”Vă poate arunca Marcel Ciolacu din barcă?”, “Va înjură des românii în trafic?”, “A îmbărbătat-o Traian Băsescu pe soția dvs?”, “De câte ori ați ales prost?” sunt doar câteva dintre întrebările adresate lui Sorin Grindeanu în ediția de sâmbătă a emisiunii “40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată de la ora 22:00, la Kanal D!

