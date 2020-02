Mai exact, de câteva zile încoace, Sorina Ceugea și soțul ei, Danezu, sunt hăituiți de o grupare criminală, aceștia șantajându-i, la propriu, cerând sume mari de bani, pentru a-i lăsa în pace.

”Sâmbătă dimineața, în drum spre aeroportul Otopeni, mi-am dat seama că pagina personală, contul de facebook, instagramul, dar şi mailul mi-au fost sparte. Încercam într-una să mă conectez, dar nu reuşeam nicicum. Practic, nu îmi erau recunoscute nici mailul, nici numărul de telefon. Am ajuns în Austria, unde aveam eveniment şi am constatat că şi pagina lui Danezu a fost spartă. Acest individ se pusese administrator în pagină şi în felul acesta, Danezu a reuşit să facă o captură de ecran cu facebook-ul lui. I-am scris de ce a făcut lucrul acesta şi l-am rugat să îmi înapoieze paginile, acesta cerându-mi 1000 $. Chiar dacă am reuşit cu greu recuperarea paginilor, acesta în continuare încearcă spargerea lor, şi din păcate, chiar reuşeşte. Se pare că avem de a face cu o echipa de hackeri foarte bine pregătită. Am sesizat organele abilitate şi se fac demersuri in rezolvarea infracțiunilor. Am reuşit să identificăm persoana, dar şi țara acestuia”, ne-a spus, disperată, Sorina Ceugea.

Mai mult decât atât, problemele ei par dificil de rezolvat, banda care o hăituiește pe ea și pe soțul său fiind originară din Iordania. ”Problema e că nu știm ce să facem să îi oprim. Schimbăm parole, ei le sparg fără probleme. Normal, problema este cu atât mai mare cu cât Danezu avea pe conturile acelea salvate și cele bancare, și tot felul de alte lucruri legate de afaceri. Am mers la bancă, am schimbat unele lucruri, dar situația este extrem de problematică”, ne-a mai spus Sorina Ceugea.

”Suntem terorizați de acest individ. Organele competente sunt sigură că îşi vor face datoria, dar până atunci, aşteptăm... şi aşteptarea asta e teribilă! Sunt foarte multe probe în dosar şi sunt sigură că acest individ va plăti pentru ce a făcut şi ce continuă să facă, dar are practic acces la informații private care nu sunt deloc ok să ajungă la mâna lor”, ne-a mai spus Sorina Ceugea.

Sorina Ceugea și Danezu s-au căsătorit acum doi ani

În 2018, cei doi îndrăgostiți au decis să își unească destinele pentru totodeauna, cei doi pășind hotărâți în față ofițerului stării civile pentru a-și oficializa povestea de dragoste. Și, îmbrăcăți la patru ace, cei doi au spus un “Da” hotărât, iar apoi au mers la o mică agapă alături de amicii lor, loc în care Sorina a purtat o rochie de mireasă care se mula perfect pe corpul că de fotomodel al artistei. Fericită până peste poate, Sorina nu s-a despărțit nicio secundă de buchetul de mireasă, făcut din trandafiri roșii și galbeni, fotografiindu-se cu toți invitații de la eveniment.

“Fiecare lucru minunat se întâmplă la momentul lui. Momentul nostru a început acum cinci ani, ne-am convins că suntem făcuți unul pentru celălalt, iar pasul cununiei civile a venit natural. Așa ar trebui să se întâmple în toate poveștile frumoase. Contează să cunoști cu adevărat omul cu care vrei să îți faci viață, cu care să contruiesti o familie. Suntem norocoși, Danezu este sufletul meu pereche, iar eu sunt al lui”, ne-a spus, la acea vreme, în exclusivitate, Sorina Ceugea.