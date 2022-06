Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță, dezvăluiri halucinante de pe patul de spital. Tzancă Uraganu a luat foc când a auzit ce a putut să-i facă celebrul manelist: "A profitat de pe urma ei"

In articol:

Sorina, prima soție a lui Nicolae Guță, a ajuns de nerecunoscut. Mai multe imagini cu femeia au devenit virale pe rețelele de socializare, după ce Tzancă Uraganu a dezvăluit că aceasta are nevoie urgentă de bani, pentru a fi supusă unei intervenții chirurgicale în Turcia.

Sorina se zbate între viață și moarte, însă acest lucru pare să nu fie atât de important pentru fostul ei partener.

Tzancă Uraganu, noi detalii despre starea de sănătate a Sorinei

Tzancă Uraganu a făcut din nou apel la cei care îl urmăresc, pentru a-i da o mână de ajutor Sorinei, primei soții a lui Nicolae Guță. Manelistul a mărturisit că femeia are nevoie urgent de suma de 10.000 de euro, pentru a putea fi operată în Turcia: "Sorina, care după cum știe bine toată lumea, trece printr-o stare foarte gravă, cred că ar trebui să îi dăm cu toții o mână de ajutor, de la lăutari până la cei care ați fost bucurați de prezența ei la petreceri. Cu toții, țigani, români, fiecare om are și el problemele lui, ale lui, vedeți și voi cum stă treaba. Cred că ar trebui să încercăm să o ajutăm să ajungă în Turcia, să facă o operație. Eu chiar am fost sunat personal de Sorina și de la ea am aflat cum este, în ce stare este.", a mărturisit Tzancă Uraganu, pe rețelele de socializare.

"Acum câteva zile am vorbit cu ea în legătură cu Guță"

Tzancă Uraganu a ținut să-i adreseze un mesaj și lui Nicolae Guță, prin intermediul rețelelor de socializare. Artistul a lăsat să se înțeleagă că manelistul știe despre situația critică în care se află fosta lui soție, însă nu a dorit să o ajute: "Acum câteva zile am vorbit cu ea în legătură cu Guță. El ar trebui să sară primul, pentru că în afară că ai stat atâția ani, nu știu să îți fi făcut ceva rău. Sorina a spus că tu ai cam luat toți banii pe care i-ai făcut cu ea în anii ăia, domnule Guță. Cam toată lumea a spus, ar trebui să faci și tu un gest, ai luat bani de pe urma ei, măcar din banii ăia, ajut-o pe femeia asta să nu moară, mi-a spus ea personal, am vorbit cu ea acum câteva zile.

E vorba despre vreo 10 mii de euro, pun și eu cât pot, să pună, frate, toată lumea, să pună domnul Guță, care a profitat de pe urma ei atâția ani, pune mâna și salveaz-o, că ai stat cu ea! Intervin eu, care nu am nicio treabă, sunt dispus să ajut, mai ales că a apelat la mine. Te faci că plouă, nu vreau să vorbesc mai multe acum.", a adăugat Tzancă Uraganu, în mediul online.

