Sorinel Copilul de Aur, adevărul despre relația cu Laura Vass. Au fost sau nu împreună? "Este un om deosebit"

In articol:

Sorinel Copilul de Aur și Laura Vass au avut una dintre cele mai apreciate colaborări de pe piața muzicală, în trecut.

Chiar și acum, după atâția ani, melodiile cântate de cei doi artiști sunt încă în topuri, printre cele mai ascultate. Totuși, nu doar muzica le-a adus succes. Aparițiile împreună, în videoclipuri, i-au făcut pe fani să-i asocieze ca și cuplu, în spatele camerelor de filmat. Invitat în emisiunea "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, Sorinel Copilul de Aur a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Laura Vass.

Citește și: Sorinel Copilul de Aur, de nerecunoscut. Artistul a suferit o transformare radicală, după ce a slăbit aproape 40 de kilograme: "E vorba și de sănătate, înainte de orice"

Sorinel Copilul de Aur, adevărul despre relația cu Laura Vass: "Multă lume a spus că noi am fost împreună, dar nu"

După ani buni în care s-a speculat că ar fi format un cuplu cu Laura Vass, Sorinel Copilul de Aur a dezvăluit ce legătură a avut, de fapt, cu

celebra artistă. Cântărețul a mărturisit că între el și colega lui nu a existat decât o colaborare pe plan profesional. Recunoaște, însă, că oamenii i-au vrut tot timpul împreună, și asta pentru că pe platourile de filmare aveau o chimie aparte:

"Adiță Voicu: Despre colaborarea cu Laura Vass. Foarte mișto erați. Ați fost și împreună?

Sorinel Copilul de Aur: Nu. Multă lume a spus chestia asta, că noi am fost împreună, dar nu. Laura Vass este o solistă de top. Un timbru vocal deosebit, cântă foarte frumos. Ea este un om deosebit. Am avut o colaborare foarte mișto, melodiile pe care le scoteam atunci, în anii ăia, au prins, au rupt. Poate pe viitor o să mai facem încă o piesă.", a mărturisit Sorinel Copilul de Aur, în emisiunea moderată de Adiță Voicu.

Citeste si: “Oamenii aceștia încă sunt în libertate.” Tzancă Uraganu, țepuit de un bărbat. Manelistul a rămas fără bolidul de lux- kfetele.ro

Citeste si: Ion Roșu,unul dintre cei mai apreciați angajați ai Clubului Sportiv Viitorul Vaslui, a murit- bzi.ro

Sorinel Copilul de Aur și Laura Vass [Sursa foto: Captură YouTube]

Sorinel Copilul de Aur a dezvăluit cum a ajuns să joace în filmul "Poveste de cartier"

Sorinel Copilul de Aur a vorbit și despre perioada în care și-a făcut debutul "actoricesc". Artistul mărturisește că nu a uitat nici acum primele momente petrecute pe platourile de filmare: "Datorită videoclipurilor pe care le-am făcut cu Laura și a felului în care jucam. Când mi-a spus nașul meu, uite, că trebuie să faci un film, mi-a dat un caiet, trebuia să țin minte absolut tot. Mult rău de tot pentru mine.

Citește și: Sorinel Copilul de Aur mai are o pasiune, pe lângă muzică. Nu se uită la bani când vine vorba de asta: "Cel mai mare viciu al meu"

Când m-a dus să filmez, la Gara de Nord prima oară, eu am crezut că sunt la probe, eu n-am știut, jur. Eu acolo am fost natural. Bine, respectam ce scria în scenariu, dar multe veneau de la mine. Că asta mi-a zis: Fii tu! Când mi-a zis nașu' că se filmează pe bune, am înnebunit.", a povestit cântărețul, în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Sorinel Copilul de Aur [Sursa foto: Captură YouTube]