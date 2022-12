Sorinel Copilul de Aur, amintiri din copilăria marcată de lipsuri! Dezvăluiri cutremurătoare despre cum a pornit de jos: "Cerșeam în piață pentru frații mei"

In articol:

Sorinel Copilul de Aur este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști. Acesta a devenit cunoscut acum mulți ani datorită talentului său. De-a lungul carierei sale, manelistul a scos foarte multe melodii care au fost ascultate de foarte mulți oameni la petreceri.

Amintiri din copilăria lui Sorinel Copilul de Aur

Fiecare concert al artistului a fost un real succes.

Sorin Copilul de Aur a lipsit o vreme din lumina reflectoarelor. A slăbit foarte mult și cariera îi merge de minune. În emisiunea Fiță cu Adiță, manelistul și-a deschis sufletul și cufărul cu amintiri și a povestit despre copilăria lui la casa părintească. A mai spus și ce făcut cu primii bani câștigați din muzică. De-a dreptul emoționant.

"Și acum când ajung acasă, îmi aduc aminte. Aveam casa mică, la casa bătrânească în care noi am crescut. Dormeam câte 5 inși în pat. Îți dai seama, foarte greu. O casă normală, făcută din chirpici, acoperișul făcut din carton cum era. Când m-au văzut mama și tata acasă, au început să plângă, m-au luat în brațe, m-au pupat. Am scos banii din buzunar, i-am dat lui mama și tata și le-am zis să meargă să facă piața, de mâncare, haine, pentru ceilalți frați. Țin minte că mi-am oprit decât 20-30 lei. Mi-am oprit banii ăia să îmi iau o bicicletă. Toți copiii aveau și eu le cântam la toți să mi-o dea și mie să mă plimb, că eu nu aveam și eram foc. În rest, toți banii i-am dat părinților. (...) Îmi ajut frații tot timpul. Cerșeam pentru ei în piață.", a declarat Sorinel Copilul de Aur.

Citeste si: “Oamenii aceștia încă sunt în libertate.” Tzancă Uraganu, țepuit de un bărbat. Manelistul a rămas fără bolidul de lux- kfetele.ro

Citeste si: Ion Roșu,unul dintre cei mai apreciați angajați ai Clubului Sportiv Viitorul Vaslui, a murit- bzi.ro

Povestea de viață a lui Sorinel Copilul de Aur

Sorinel Copilul de Aur are o poveste impresionantă de viață. Acesta a pornit de jos și a ajuns să fie un artist iubit și respectat. Faima și banii nu l-au schimbat și a rămas același om modest și simplu, indiferent de situație.

"Alecu Sorin e un băiat care a plecat de jos cu foarte multe nevoi, greutăți multe ale vieții, frați mulți, 8. Am plecat de jos, sunt genul de om care nu am uitat și nu o să uit niciodată de unde am plecat, pentru că dacă o faci înseamnă că uiți de ajutorul lui Dumnezeu. Mie mi-a plăcut toată viața mea să fiu modest și să rămân același om, pentru că mai frumos de atât nu se poate. Eu ador simplitatea. Ador să fiu simplu, să nu uit de unde am plecat, să nu uit de frații mei, de părinții mei, de prieteni, oamenii care m-au ajutat.", a mărturisit Sorinel Copilul de Aur, la Fiță cu Adiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!