Sorinel Copilul de Aur mai are o pasiune, pe lângă muzică. Nu se uită la bani când vine vorba de asta: "Cel mai mare viciu al meu"

In articol:

Sorinel Copilul de Aur este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști. Acesta a devenit cunoscut acum mulți ani datorită talentului său. De-a lungul carierei sale, manelistul a scos foarte multe melodii care au fost ascultate de foarte mulți oameni la petreceri.

Fiecare concert al artistului a fost un real succes.

Citește și: Florin Salam si-a umilit colegii de breasla la un botez! Sorinel Copilul de Aur si Costel Biju au plecat imediat din restaurant

Care este "viciul" lui Sorinel Copilul de Aur?

Manelistul Sorinel Copilul de Aur [Sursa foto: Facebook]

Muzica este foarte importantă pentru Sorinel Copilul de Aur. Aceasta este prima iubire a artistului și după cum spune chiar el, s-a născut cu muzica în sânge. Vedeta a dezvăluit însă, că pe lângă muzică mai are o pasiune. Este vorba despre haine, iar această pasiune nu este deloc una ieftină. Totuși, bărbatul nu ține cont de asta. Pentru manelist contează foarte mult ca un articol vestimentar să îți vină bine, indiferent dacă este sau nu scump.

Citeste si: “Oamenii aceștia încă sunt în libertate.” Tzancă Uraganu, țepuit de un bărbat. Manelistul a rămas fără bolidul de lux- kfetele.ro

Citeste si: Ion Roșu,unul dintre cei mai apreciați angajați ai Clubului Sportiv Viitorul Vaslui, a murit- bzi.ro

„ Cel mai mare viciu al meu, ca să spun așa, hobby, este muzica. Știi că e vorba aia, m-am născut cu muzica în sânge, înțelegi? Am fost născut, am fost creat de Dumnezeu ca eu să am drumul ăsta în viață. Și, în afară de asta, focul meu e haina, să mă îmbrac și eu bine. Ăsta e un hobby. Bani mulți...nu contează. Până la urmă important e să vină bine, să-ți stea bine cu haina pe care o iei pe tine. Degeaba cumperi un pantof care face 1.000 de euro sau un sacou care face 1.000 de euro, dacă ție nu îți stă bine. Poate să coste 20 de euro, și cu bani mulți, și cu bani puțini, important e să știi să te îmbraci și să te asortezi", a mărturisit cântărețul în cadrul emisiunii Fiță cu Adiță.

Citește și: Sorinel Copilul de Aur și fratele lui, implicați într-un accident cumplit! În ce stare se află cei doi

Sorinel Copilul de Aur, gest emoționant înainte de sărbători

Artistul a sărit în ajutorul unor părinți disperați care își căutau copilul. Mama băiețelului l-a urcat pe acesta în autobuz și l-a rugat pe șofer să îl lase într-o localitate din Teleorman, acolo unde îl aștepta tatăl său. Șoferul l-a lăsat pe micuț în Alexandria, iar părinții lui l-au căutat disperați. Imediat cum a auzit de acest caz, manelistul a postat un videoclip pe TikTok, unde a dat toate detaliile pe care le avea. La scurt timp, videoclipul a devenit viral, iar băiețelul a fost găsit.

„Vreau să fac un anunţ foarte important! Este vorba despre un copilaş care s-a pierdut. L-a pus mama lui la rată de la Bucureşti spre Alexandria, să coboare la comuna Prunaru, unde îl aştepta tatăl lui. Iar şoferul în loc să-l lase în comuna Prunaru, l-a lăsat pe undeva prin Alexandria. Părinţii sunt foarte disperaţi şi nu mai ştiu ce să facă. Cei care staţi în judeţul Teleorman, în Alexandria, în zona asta, vă rog din suflet să daţi un telefon. Eu am să postez aici poza lui şi în descriere este numărul de telefon al tatălui unde puteţi suna dacă-l găsiţi pe copil. Vă rog din suflet, haideţi să ne mobilizăm cu toţii şi să facem o faptă bună şi dacă-l vedeţi pe copil, să-l orpească cineva şi să-l sune pe tatăl lui. Are 5-6 anişori, vă daţi seama ce e în sufletul lui, că este foarte speriat. De părinţi nu mai zic" a spus manelistul.