Alice Barb e dărâmată după ce i-au murit părinţii şi face faţă cu greu situaţiei. Partenera de viaţă a actorului George Ivaşcu, fost ministru al Culturii, a înrămat două fotografii ale părinţilor, pentrui a-i simţi mereu alături de ea. (vezi ce avere are George Ivaşcu)

“Au trecut 40 de zile de la plecarea lui Tati. Nagy Robert, Domnul Robi. 90 de ani...Au trecut 10 luni de la plecarea Mamei. Nagy Maria, Doamna Mimi. 87 de ani...După 65 de ani de căsătorie, ei sunt din nou împreuna. Anul acesta cumplit au plecat amindoi...”, a postat Alice Barb.

Alice Barb e dărâmată după ce i-au murit părinţii: "Îl rog pe Dumnezeu să îi odihnească în Pace şi Lumină"

“Noi, copiii și nepoții lor, am rămas aici, tot împreuna, sa-i pomenim in fiecare zi a restului vieții noastre, sa le mulțumim pentru tot, sa-i iubim in continuare, sa încercam sa trăim frumos, așa cum au trăit ei, plingind de durere dar zimbind in fata durerii, așa cum au făcut ei si ne-au învățat și pe noi.”, a mai scris soţia lui George Ivaşcu.

