„Soția este ocupată cu filmatul” Cristina Șișcanu, val de critici în mediul online! Vedeta a fost taxată dur pentru ultima apariție a lui Mădălin Ionescu

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu nu se feresc să le arate fanilor din mediul online cum își petrec timpul împreună, dar și cum își împart treburile casnice. Cei doi soți sunt foarte ocupați cu proiectele lor profesionale, dar și cu viața de părinți, căci au împreună o fiică, pe Petra, dar alături de ei locuiește și Filip, care are nevoie de multă grijă și atenție.

Mădălin Ionescu dovedește în fiecare zi că este un soț și un tătic extrem de implicat. Bărbatul și-a luat urmăritorii prin surprindere aseară, când a postat un filmuleț în care spăla vasele. Chiar soția lui, Cristina Șișcanu, a fost cea care a vrut să imortalizeze momentul și l-a filmat în timp ce bărbatul o ajuta la activitățile casnice. După ce a fost descoperit de partenera lui de viață, prezentatorul a dezvăluit că spălatul vaselor îl ajută să se liniștească, după ce a trecut printr-o perioadă mai grea și a mărturisit că, încă din copilărie, îi plăcea să își ajute mama la treburile gospodărești.

„Cristina Șișcanu: Pe bune?! Ce faci, baby?

Mădălin Ionescu: Știi că mă liniștesc așa...

Cristina Șișcanu: Ești agitat?

Mădălin Ionescu: Un pic așa, după o zi mai complicată și o perioadă mai complicată.

Cristina Șișcanu: Dar știi că avem mașină de spălat vasele?!

Mădălin Ionescu: Da, dar nici n-are legătură. Știu că le pui la mașina de spălat vasele, dar mă liniștesc eu! Așa m-a învățat mama de mic! Tata era plecat 6 zile din 7 în copilăria noastră și dacă nu avea cine s-o ajute, eu eram ăla care o mai ajuta la rufe la călcat. Așa am învățat să calc cămăși, prosoape, cearceafuri. Și de atunci, îmi place sa spăl vase… pare o ciudățenie, cred că sunt un pic ciudat, dar nu mai am niciun gând când spăl vasele, e un automatism care mă ajută”, a fost dialogul pe care Mădălin Ionescu l-a purtat cu soția lui.

Mădălin Ionescu, filmat de soție în timp ce spăla vasele [Sursa foto: Facebook]

Fanii lui Mădălin Ionescu nu au apreciat ipostaza în care a apărut prezentatorul

Deși au existat multe persoane care l-au felicitat pe prezentatorul TV pentru faptul că își ajută soția la activitățile casnice, ipostaza în care acesta a apărut pe internet a strânit și furia multora dintre ei.

În secțiunea de comentarii de la postarea lui de pe Facebook, Mădălin Ionescu a primit multe mesaje răutăcioase la adresa soției sale, aceștia acuzând-o că nu se ocupă deloc de treburile casnice și, din acest motiv, soțul ei este nevoit să le facă pe toate.

„Doar că pe ea nu am văzut-o să facă ceva prin casa! Doar cum iasă de la dus ,pe unde merge, își arată corpul etc ”/ „felicitari pt ce?? Caci moldoveanca nu stie nici macar sa faca o salata?? Ea taie salata cu un topor mai urmareste video de la ei doi sau de la ea este varza in bucatarie”/ „Mai bine ar face doamna sotie decat sa filmeze! Stim ca cu filmatul le are!”/ „Este foarte "harnica" nevasta....Sa lasi atâtea vase nespălate peste noapte...”/ „Esti nevoit sa o faci. Soția este ocupata cu filmatul. Tu trebuie sa faci treaba în casa”/ „Spala Madaline va sotia doar telefonu stie sa-l foloseasca .Poate o inveti si parjoale sa gateasca.Pacat ca sotia este atat de gretoasa ca nici cu un borcan de muraturi nu o poti inghiti cum se zice”, au fost criticile pe care le-a primit Cristina Șișcanu, pe rețelele de socializare.