Soția lui Alexandru Cumpănașu, încântată de performanțele lui la pat: ”El nu folosește geluri, pastile sau chestii strecurate în pantaloni!” Afirmația, făcută live pe o rețea de socializare

Simona, soția lui Alexandru Cumpănașu, a intrat într-un live pentru a vorbi despre performanțele sexuale ale partenerului.

O filmare de 13 secunde în care apar soții Simona și Alexandru Cumpănașu circulă de câteva zile în rețeua TikTok, devenind virală. În înregistrare, Simona, soția lui Alexandru Cumpănașu, laudă performanțele sexuale ale unui bărbat care pare să fie chiar unchiul Alexandrei Măceșanu, cel puțin dacă judecăm după reacțiile acestuia.

Simona Cumpănașu, despre performanțele sexuale are soțului: ”Am vrut să lămuresc pe toată lumea”

”Da, este bine să nu mai răspundă, dar ca să lămuresc eu pe toată lumea: nu folosește nici Titan Gel, nici alt gel, nici alte pastile și nici alte obiecte strecurate în pantaloni”, spune Simona Cumpănașu, sub privirile încurcate ale soțului ei, care încheie prin a-și pune mâna la frunte. ”Mulțumesc pentru clarificare”,a replicat Alexandru Cumpănașu.

Înregistrarea vine în contextul scandalului în care este implicat Alexandru Cumpănașu de câteva zile încoace. Pe de-o parte, fostul prezentator a devenit subiectul unei anchete ”in rem” declanșată de Parchet în legătură cu incitarea la ură asupra unei categorii profesionale. Cumpănașu are un cont de TikTok cu aproape 500.000 de urmăritor, majoritatea tineri, pe care se discută abuzurile din sistemul de învățământ românesc.

Alexandru Cumpăăanașu și soția lui, Simona

Pe de altă parte, în presă au apărut o serie de mesaje între Alexandru Cumpănașu și o tânără care

avea 17 ani la momentul discuției. Cumpănașu îi făcea avansuri insistente tinerei.

Alex Cumpănașu despre mesajele cu minora: ”Nu știam vârsta fetei”

Într-un live făcut în urmă cu două zile, Alexandru Cumpănașu a dezvăluit că nu-și amintește de conversația avută cu tânăra reespectivă

însă cert este că nu avea de unde să știe câți ani avea aceasta la momentul respectiv.

”Ea spune că avea 17 ani și am vorbit pe WhatsApp. Eu, efectiv, nu-mi aduc aminte ce am vorbit acum 2 zile. Coversațiile, cel puțin la mine, sunt de ordinul miilor în fiecare zi. Am căutat să văd despre ce este vorba, nu găsesc conversația. Nu am negat existența lor. Până la urmă, ce este ilegal acolo? Reiese de undeva, de acolo, că eu știam vârsta acelei fete?”, a spus Alexandru Cumpănașu.

”Eu am cerut Parchetului să ancheteze”

În ceea ce privește dosarul penal, Cumpănașu spune că tocmai el a cerut Parchetului să demareze o anchetă pentru ca astfel să poată aduce la lumină abuzurile unor profesori.

Simona Cumpanașu intra si ea pe TikTok

”Eu am cerut asta. Eu o să pun numărul de înregistrare în care spun că vreau să se facă verificări. De ce? Unu – pentru a clarifica faptul că nu am nimic să-mi reproșez în ceea ce privește activitatea pe TikTok cu excepția acelor exagerări de limbaj, dar astea au venit pentru că erau foarte multe persoane care dădeau hate pe contul respectiv și provocau. Și în al doilea rând pentru că sunt sute de mii de mesaje care reclamă încălcarea legii de către unele cadre didactice, de către unii părinți, de către unii directori de școli...”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.