Soția lui Petre Magdin a fost îngerul păzitor al unui băiețel, care era să fie călcat de o mașină. Numai că gestul ei, a pus-o în pericol, iar Petre Magdin, rămas pe trotuar, a trăit spaima vieții lui.

Întâmplarea, care s-a petrecut în urmă cu doar câteva zile, a fost povestită chiar de soția lui Petre Magdin, pe pagina sa de socializare.

”Uneori, Dumnezeu, ne duce acolo unde trebuie, știu sigur că este așa! Căutam cu Petre o farmacie, trebuia să îi cumpăr urgent niște medicamente de care avea nevoie, am pus adresa farmaciei pe telefon, sigur că am greșit strada..., și, uitându-mă după farmacie, admiram un copil, cu câtă fericire alerga cu trotineta lui pe șosea, apoi, am văzut, că de după colț, venea în mare viteză o mașină imensă, nu știu cum i-am dat lui Petre drumul de la mâna, am fugit în fața mașinii, l-am împins pe copil din fața mașinii, și, nici acum nu realizez cum de nu m-a lovit pe mine mașina...! Sigur că m-am speriat, și, abia după acest moment, îmi dau seama, că doar auzeam cum Petre mă striga, ce ai făcut, Ana mea??? , Petre, fiind convins că m-a făcut praf mașina, mi-a spus asta după incident! Copilul, plângea speriat, dar, mai mult necăjit că mașina i-a făcut trotineta praf! Am reușit să îi fac o poză micuțului, atât cât am mai fost în stare, măcar cât să îl am ca amintire, l-am și certat puțin, să nu mai meargă pe șosea, ci, pe trotuar! Am găsit și medicamentele lui Petre, l-am dus să bea o limonadă, i-am dat un calmant și este bine toată lumea, mai puțin sufletul meu..., dar, voi lucra la a doua carte și scrisul îmi dă liniște!”, a scris Ana Moroșanu Magdin, soția lui Petre Magdin.

Medicii i-au dat lui Petre Magdin mai puțin de un an de trăit, după ce a fost diagnosticat cu adenom de prostată! Soția l-a salvat

Petre Magdin, care are azi 76 de ani, a devenit celebru după 1990 în postura de prezentator al emisiunii ”Întâlnirea de la miezul nopții”, difuzată pe TVR 1, în care rulau clipuri ale marilor trupe rock din lume.

De mai mulți ani, Petre Magdin și soția sa, Ana Moroșanu Magdin, au plecat din București și s-au mutat într-un sat din Vâlcea. De altfel, momentul în care cei doi au decis să-și schimbe viața a fost anul 2008 când medicii i-au dat lui Magdin mai puțin de un an de trăit, după ce fusese diagnosticat cu adenom de prostată. În vara lui 2017, Petre Magdin a suferit un accident vascular cerebral, care putea să-i fie fatal, însă așa cum a mărturisit chiar el, soția a fost cea care l-a salvat, prin grija de care a avut-o.