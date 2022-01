Soția lui Victor Socaciu a fost ”preoteasă” într-o localitate din Prahova! Ce s-a întâmplat cu părintele cu care femeia a fost căsătorită 23 de ani?

In articol:

Brândușa a fost impresara lui Victor Socaciu și ulterior i-a devenit iubită, iar în 2016, cei doi s-au căsătorit. A fost o iubire interzisă, pentru că Victor era căsătorit cu Marina Almășan iar Brândușa venea după 23 de ani de mariaj cu preotul Petre Simion din

Marina Almășan l-a sunat pe preot să-l întrebe dacă știe de idila dintre Brândușa și Victor

Prahova.

La începutul anului 2015, când scandalul între Marina Almășan și Victor Socaciu era în toi, prezentatoarea a povestit că atunci când a aflat de infidelitățile soțului ei, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe preot. Se pare că acesta a aflat chiar de la soția lui Socaciu că ”preoteasa” ar avea o relație cu interpretul.

„Am descoperit relaţia lui cu impresara Brânduşa Simion, desele lor plecări “în turnee”, eu ştiind ba că pleacă în colegiul său parlamentar din Mureş, ba la analize la Cluj. Am simţit că-mi fuge pământul de sub picioare, am intrat în panică. (...) Am dat şi de soţul ei – părintele Petre Simion din Prahova. A oftat, mi-a spus că ştie, că nu are ce să-i facă: nu era prima ei aventură. Victor mi-a jurat că au terminat-o. Apoi, la ediţia ”Om bun” din 2011 am aflat că erau din nou împreună. Mi-am dat seama că totul e pierdut”, a declarat Marina Almăşan pentru ziarul Click.

Victor Socaciu și Marina Almășan au divorțat

La vremea respectivă, preotul Simion nu a vrut să comenteze în legătură cu scandalul amoros în care acesta se afla. În prezent, părintele slujește în continuare la o biserică dintr-o comună din apropierea orașului Mizil.

Marina n-a iertat-o nici azi pe soția lui Victor Socaciu

După moartea lui Victor Socaciu, Marina Almășan a mai lansat un atac la adresa Bârndușei Simion.

Ea ia reproșat femeii că nu l-a anunțat pe fiul ei și al lui Victor că artistul se află în spital și astfel, acesta nu a avut ocazia să-și ia adio de la tatăl lui.

„Victor e trist și luat prin surprindere. Taică-su a stat o lună în spital și copiii nu au știut nimic, nu au fost anunțați. Este nedrept să nu li se spună să poată veni să-l vadă. Femeia aia e și ea mamă de copii, ar fi trebuit să se gândească la faptul că copiii au dreptul să-și vadă părintele la despărțire”, a declarat Marina Almășan pentru impact.ro.

