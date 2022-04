”Soția mă acuză că sunt bătrân”. Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, tensiuni în vacanța din Dubai. De la ce a pornit totul

In articol:

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu le trimit salutări fanilor din online direct din Dubai. Cei doi soți petrec acest weekend de sărbătoare pe meleaguri străine, fiind prima vacanță în doi de când au devenit părinți.

Matinalul și modelul, de câteva zile, se află în una dintre cele mai scumpe zone ale lumii, timp în care au luat la pas toate atracțiile din Dubai.

Gabriela Prisăcariu, deranjată de vechiul obicei al lui Dani Oțil

Au vizitat deșertul, proaspăta mămică și-a tatuat numele fiului pe deget , s-au bucurat de liniștea și luxul hotelului unde sunt cazați, dar au ajuns și în vestitul mall al orașului.

Acolo, astăzi, a avut loc o situație care a strânit o controversă între cei doi soți. Un tânăr milionar a fost mărul discordiei dintre Dani și Gabriela, pornind între ei o discuție, pe care, subliniază ea, o tot poartă de ceva vreme.

Astfel, matinalul a ținut să facă totul public, precizându-le celor care-l urmăresc pe rețelele sociale că cea care l-a făcut tată îl consideră un bărbat bătrân, care are obiceiul de a aduna lucruri vechi.

De cealaltă parte, el spune că, de fapt, este vorba de un atașament creat între el și lucrurile alături de care și-a creat cele mai tari amintiri și la care nu vrea să renunțe, deși nu mai sunt la modă.

”Soția mea mă acuză că am lucruri vechi și că sunt bătrân. Bătrân sunt, dar că am lucruri vechi, eu zic că e un lucru pozitiv. Astăzi, în mall, la bogați, un tânăr foarte bogat m-a întrebat de geanta mea. I-am zis că o am de 11 ani și că e o geantă care m-a însoțit pe toată planeta. Dacă îi arătam șapca mea din Zamzibar, pe care am avut-o pe toate continentele, îmi dă dădea un million de dolari pe ea. Sunt bogat!”, a spus Dani Oțil pe Instagram.

Ulterior, prezentatorul a specificat că este a treia zi în care soția îl ”obligă” să meargă la mall, Gabriela Prisăcariu fiind o împătimită a modei. Însă el, zgârcit din fire, după cum a recunoscut de multe ori, a găsit metoda ideală de a nu cheltui o avere în magazinele din Dubai. Astfel, au luat la rând atracțiile din complexul comercial și timpul pentru cumpărături a fost limitat.

”A treia zi de Dubai, a treia oară la mall. Dacă vrei să economisești, du-ți nevasta în mall la pești, mai salvezi din bugetul familiei”, a mai spus colegul lui Răzvan Simion.