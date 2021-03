Soția și mama lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, reacție la acuzele aduse de Andreea Antonescu: „Mi se pare că se profită”

In articol:

Andreea Antonescu a avut o reacție incredibilă la adresa lui Sebastian Chitoșcă.

Artista a avut câteva remarci negative la adresa caracterului sportivului. Andreea Antonescu este de părere că faimosul are o răutate pe care ea nu poate să o tolereze, este misogin și nu are coloană vertebrală. Ba mai mult, aceasta a pus sub semnul întrebării performanțe sportive din toată cariera profesională ale acestuia!

„Din categoria celor care s-au nascut talente si au sfarsit sperante, din categoria purtatorilor de tricouri si nu a fotbalistilor, din categoria celor de la care publicul avea asteptari, pentru ca el facea sport, ca pana la urma nu i s-a pus microfonul in mana sa cante nu stiu ce piesa de la Celine Dion, din categoria celor care, la final, aducand puncte, repet, fiind sportiv si reactionand ca si Raducioiu in 94 la campionatele mondiale se află domnul Sebastian Chitosca. E o persoana cu care, crede-ma, nu mi-as dori vreodata...eu n-am auzit de el ca si fotbalist. Am cativa fotbalisti pe care îi cunosc si de renume si care ne-au dus tara la un anuit nivel.. A fost un om cu care n-am avut o chimie, nu-mi plac oamenii rai, nu mi-au placut vreodata, nu-i tolerez. El face parte din aceasta categorie.

Nu am intrat in conflict, in general nu-mi plac oamenii alunecosi, nu-mi plac oamenii neasumati si oamenii fara coloana vertebrala”, a declarat Andreea Antonescu ieri, la Teo Show.

Astăzi, însă, continuă discuțiile. De data aceasta, soția și mama fotbalistului au reacționat la declarațiile Andreei Antonescu. Iată cum s-a desfășurat dialogul.

Confruntare Teo Show

„ Pe mine nu ma deranjat ca a avut o parere negativa de sotul meu”

Soția Faimosului îi apără onoarea și neagă toate acuzațiile aduse de Andreea Antonescu la adresa lui. Cât despre cariera de fotbalist a soțului ei, aceasta spune că dacă ea nu l-a văzut vreodată jucând sau nu a auzit de el, asta nu înseamnă că nu era un jucător bun.

Ba mai mult, Alexandra este de părere că și vedeta a fost răutăcioasă la adresa lui Sebastian.

„Pe mine nu ma deranjat ca a avut o parere negativa de sotul meu, e libera sa creada ce vrea. Pe mine ceea ce m-a deranjat este ca l-a numit rau, dar in schimb si ea a raspuns rautacios vizavi de cariera lui Sebi. nu mi se pare normal. În linga 1 sunt 16 echipe cu minim 20 de jucatori în fiecare lot, e normal ca nu poti sa-i cunosti pe toti si asta nu insemna ca Sebastian nu a fost un fotbalist bun ca sa l ironizezi si sa vorbesti asa strict de cariera lui profesională, mai ales ca motivele legate de ce s-a lasat au aparut si in presa”, a declarat Alexandra, soția lui Sebastian Chitoșcă, la Teo Show.

Andreea Antonescu contină să-și susțină părerea în ceea ce privește acuzațiile de misoginism aduse la adresa lui Sebi. Aceasta este de părere că faimosul încearcă să o doaboare psihic pe Elena pentru că vede în ea un adversar de temut și un potențial căștigător al competiției.

„Recunosc si imi asum ca mi-am si dorit sa raspund in acest fel la adresa lui. la urma urmei, am admirat oamenii de cariera, profesionisti, ce care si-au dat interesul pentru a ajunge la un anumit nivel si au facut tot posibilul. Dar niciodata nu mi-au placut misoginii, niciodata nu mi-au placut persoanele rautacioase si tin sa mentionez asta.

Mi s-a parut misogin de fiecare data, ma tragea intr-o parte si vorbea urat de Elena. Prietenia mea cu elena nu s-a nascut la Survivor și nu s-a nasct in anumite conjuncturi de a descalifica pe unii si pe altii, intre noi e o prietenie sincera. Cand se da intr-o femeie mai ales pe motiv ca e una dintre cele care putea sa i ia locul, atunci ma deranjeaza. mi se pare normal sa fim corecti, mi se pare normal sa fim asumati, sa fim persoane cu coloana vertebrala”, a declarat Andreea Antonescu.

Andreea Antonescu și Alexandra Chitoșcă

Soția lui Sebastian Chitoșcă: „El n-o place pe Elena”

Mama și soția lui Sebastian Chitoșcă nu știu ca acesta să fie misogin, ba chiar îi iau apărarea și spun că dacă Andreea o agrează pe Elena nu însemnă că toată lumea trebuie să o facă.

„Nu recunosc acest caracter la Sebastian (n.r. de misogin). Vreau sa spun ca oamenii sunt diferiti si toti percep altfel. Asta e parerea lui despre Elena. Daca tu ai o parere despre Elena nu inseamna ca si el trebuie sa aiba. El n-o place pe Elena”, a spus soția faimosului.

„Este parerea ei. Eu nu am cum sa fiu de acord cu ea. Eu nu-l cunosc pe Sebi ca un barbat misogin. Eu stiu ca are coloana. Nu are cum sa fie sportiv si sa nu aiba coloana vertebrala. Are monente in care nu reactioneaza corect, eu îi știu și calitatăle si defectele, dar sunt momente in care nu sunt de acord sa fie misogin, asa cum l-au caracterizat ceilalti colegi, sa jigneasca o femeie. Sebi a fost oaia neagră. Poate are momente in care este prea vocal si adevarul supara, doare ”, a adăugat doamna Daniela Chitoșcă, mama lui.

Andreea Antonescu

Andreea Antonescu continuă șirul dezvăluirilor despre faimos: „ Deaia zic că nu există coloană vertebrală”

Artista a povestit un alt episod dintre ea și Sebastian Chitoșcă care nu s-a văzut la televizor. Se pare că la ultimul traseu al Andreei Antonescu, deși a fost contestată de toată lumea din punct de vedere fizic și era una dintre verigile slabe ale echipei, colegii ei continuau să o încurajeze și să o susțină, indiferent de rezultat. Nu și Sebi, care i-a mărturisit că nu s-a mai obosit să o încurajeze pentru că era convins că nu va aduce un punct echipei.

Mai mult, acesta a declarat, atunci când era în fața obiectivului de filmat, că vrea să o antrenze, însă, în camp, când nu erau filmați acesta nu se ținea de cuvânt.

„De exemplu, o parte dintre baieti, desi eu intram pe traseu desi stiau ca poate nu aduc un punct si incercau prin tipete si incurajari dorindu-si sa ma ridice psihic. Iar Sebi, nu doar ca nu a facut asta, chiar si in ultimul traseu si in care am adus si la cred ca am adus si punct, Sebi mi-a zis ca „Nici macar nu m-am mai deranjat sa mai strig pentr ca stiam clar ca n-o so faci”.(...) M-a deranjat si mai tare ca a zis ca isi dorea sa ma antreneze si cand eram noi in camp fara camere, n-a mai existat dorinta asta. Deaia zic ca nu exista coloana vertebrala, dorinta de a da bine la TV si pe de alta parte, realitatea este alta. (...) Nu contest cariera nimanui, dar pe de alta parte nu cred ca aceasta este atitudinea unui campion”, a mai povestit Andreea Antonescu.

„Eu nu vad lucrurile asa. Sebi are colona vertebrala si a intrat in aceasta emisiune si cu calitati si defecte. Eu cred ca el nu stie sa si ascunda defectele de camere. El e si cu bune si cu rele acolo. Scopul lui nu e sa castige publicul. (...) A fost un moment in care a avut o iesire nervoasa cand a pierdut un punct si i-a raspuns iritat lui Culita. Dar si-au rezolvat problema. A avut puterea sa recunoasca ca a gresit. Sebi este critic chiar si cu el insusi ”, a explicat Alexandra, soția faimosului.

Daniela și Alexandra Chitoșcă

Alexandra Stan, singura care i-a luat apărarea lui Sebastian Chitoșcă

Nu doar Andreea Antonescu face acuzații la adresa fostului fotbalist de la FCSB, inclusib Simona Hapciuc a avut ceva de comentat despre caracterul acestuia. Blondina a dezvăluit că el este cel care îl face pe Zanni să explodeze și să aibă acele ieșiri la adresa Elenei. Nici Musty de la Răzbpinici nu a avut cuvinte de laudă la adresa lui, după ce a păsăsit competiția. Este de părere că Sebastian este cel care „croșetează” lucrurile în echipa Faimoșolor. Singura care a ieșit din competiție și a avut ceva bun de spus la adresa acestuia a fost Alexandra Stan.

„Vreau sa mai adaug ca am vazut si opinia Alexandrei Stan si ea a spus ca nu e asa cum da la tv. A zis sa fie lasat in pace ca are coloana vertebrala, deci mai e si o parere pro. E cuvantul lor impotriva cuvantului lui. Majda nu mi s-a parut ca a vorbit urat. De Simona nu am ce sa zic. Pentru ca Sebi greseaste, este impulsiv, reactioneaza la nervi, mi se pare ca se profita”, a mai spus Alexandra, soția faimosului, la Teo Show.