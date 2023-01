Soțul Georgianei Lobonț face primele declarații despre divorț! Rareș Ciciovan a dezvăluit motivul care a dus la despărțire: "Impulsul de moment e de ani de zile"

In articol:

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au decis să meargă pe drumuri diferite, după șase ani de mariaj. Confirmarea despărțirii a fost făcută chiar de către soțul artistei, care a dezvăluit că are deja pregătite actele de divorț.

Georgiana Lobonț și soțul ei divorțează

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan păreau familia perfectă. Sunt căsătoriți de mai bine de șase ani și au împreună doi copii, iar în mediul online lăsau impresia unui cuplu cu adevărat fericit. Se pare, însă, că lucrurile nu stăteau deloc așa. O mărturisește chiar soțul artistei, care a vorbit și despre motivul care a dus la despărțire.

Rareș Ciciovan a dat de înțeles că nu este prima oară când s-a gândit la divorț. Acum, însă, totul este oficial: "Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie.", a declarat soțul Georgianei Lobonț, pentru spynews.ro.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Rareș Ciciovan nu vrea să audă de împăcare

Întrebat dacă există posibilitatea să-și reia mariajul, Rareș Ciciovan a exclus total împăcarea cu Georgiana Lobonț: "Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu. Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce?(...) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică.

Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.", a mai spus soțul Georgianei Lobonț, pentru sursa citată.