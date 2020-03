Scandalul declanșat la ”Bravo, ai stil! Celebrities” de mesajul Biancăi Drăgușanu e departe de a se încheia, mai ales că el a luat amploare în mediul online.

Astfel, pe pagina de Instagram a Andreei Tonciu, mesajelor răutăcioase le răspunde acum chiar și soțul brunetei, Daniel Niculescu. Astfel, soțul Andreei Tonciu îi transmite un mesaj amenințător unui fan al emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities” care comentează prietenia acesteia cu Bianca Drăgușanu.

”Spune-i în față ei sau mie dacă ai tupeu, nu pe online și cu un cont fals. Păi, mătur cu tine și cu toți cei care vorbesc prost. Vă faceți conturi false și comentați”, a comentat Daniel Niculescu la o postare pe pagina de Instagram a Andreei Tonciu.

Soțul lui Tonciu, în scandalul declanșat de Bianca Drăgușanu la Bravo ai stil

Bianca Drăgușanu a fost motivul pentru care la ”Bravo, ai stil! Celebrities” s-a declanșat un nou scandal. Fosta vedetă tv a spus într-o postare pe Instagram că Andreea Tonciu este singura celebritate din show, iar restul concurentele sunt doar...”sorcove”.

”Este strict părerea Biancăi. Râd ...că nu sunt celebritate. Eu sunt o persoană care nu mă consider o vedetă, Ilinca. Mă consider o persoană, care plac publicului pentru felul meu de a fi și pentru nebunia pe care o am. Eu nu sunt dansatoare, eu nu sunt cântăreață, nu sunt nimic… Sunt o simplă fată, femeie”, a declarat Andreea Tonciu chiar în platoul ”Bravo, ai stil Celebrities”