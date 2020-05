In articol:

Sotul mezzosopranei Maria Macsim Nicoara si-a lasat gravida amanta. Aceasta este informatia care circula in satul in care femeia lucra ca vanzatoare.

Maria Macsim Nicoara a iesit din coma, au declarat medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Mezzosoprana fusese operata de urgenta pe creier si starea sa era grava dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit la cap. Dupa cateva saptamani de la accident, artista nu mai este in coma, dar doctorii au decis sa ramana in continuare la sectia de Terapie Intensiva.

De cand s-a aflat de accidentul suferit de Maria Macsim Nicoara si s-a spus ca s-ar fi certat cu partenerul de viata inainte sa se prabuseasca pe scari si sa se loveasca la cap, s-a tot vorbit de relatiile extraconjugale ale barbatului. Localnicii din satul in care locuiesc cei doi soti sustin ca instrumentistul Codrin Nicoara ar fi avut o amanta din localitate. Femeia ar lucra ca vanzatoare la un magazin in sat si toata lumea stie de legatura ei cu pianistul din Iasi. In plus, ea ar fi ramas insarcinata cu sotul Mariei Nicoara.

La Iasi, medicii care o tin sub supraveghere pe indragita mezzosoprana sunt optimisti. Totusi, cadrele medicale declara ca va fi nevoie de o perioada indelungata de recuperare pentru Maria Macsim Nicoara. Starea sa s-a imbunatatit vizibil, insa ramane la Terapie Intensiva si este monitorizata in permanenta dupa operatia pe creier pe care a suferit-o.