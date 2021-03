Soțul Mirelei Vaida, gest impresionant pentru siguranța prezentatoarei tv! Ce s-a schimbat după ce a fost atacată în direct

In articol:

Mirela Vaida a fost victima unui moment traumatizant care a avut loc săpătmâna trecută, în platoul emisiunii pe care o prezintă. O femeie debrăcată complet a reușit să se facă nevăzută în momentul în care a intrat în platou și a început să o amenințe pe Mirela Vaida, după care a aruncat cu o piatră de mari proporții în direcția ei.

Vedeta a avut foarte mult noroc pentru că s-a ferit la timp, iar colegii ei au intervenit la timp să o oprească pe femeie.

În urma incidentului, Mirela Vaida a rămas cu sechele și o frică foarte mare pentru siguranța familiei sale. Pentru a se asigura că ajunge mereu în siguranță la locul de muncă, Alexandru Vaida, soțul vedetei, o conduce în fiecare zi la muncă, unde este așteptată și preluată de bodyguarzi. Ei se asigură că nicio persoană necunoscută nu a intrat în platou, după care o însoțesc pe celebra prezentatoare tv în clădire, potrivit Click.

Mirela Vaida se teme pentru siguranța familiei sale [Sursa foto: Instagram]

Mirela Vaida a depus plângere pentru tentativă de omor

Mirela Vaida s-a prezentat la poliție, unde a depus plângere pentru tentativă de omor. Vedeta își amintește cu teroare despre ultimele cuvinte pe care femeia care a atacat-o i le-a spus înainte să fie preluate de către oamenii legii.

„Ea a şi spus la ieşirea din sediu, când o duceau poliţiştii încătuşată, că am vrut să o omor, vreau să o omor, vreau să îi iau capul, deci a şi reiterat treaba asta. Mie mi se pare tentativă de omor. Eu am înţeles abia astăzi, după ce am depus plângerea penală, Poliţia va merge la Spitalul Obregia, acolo unde ea ar fi încuiată sub cheie şi unde va începe o expertiză psihiatrică, unde va vedea dacă femeia a avut sau nu discernământ la acel moment. Eu cred că ea nu a acţionat singură, ci ar fi fost adusă sau învăţată de cineva, sau i s-ar fi arătat de către cineva, pe unde să intre şi când anume”, a declarat Mirela Vaida, în cadrul unei emisiuni televizate.