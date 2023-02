Soțul Mirelei Vaida, reacție uluitoare atunci când prezentatoarea a mărturisit că vrea să-și facă o operație estetică: „Crezi că te mai ajută cu ceva?”

In articol:

Mirela Vaida este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Vedeta s-a făcut remarcată prin naturalețea de care a dat dovadă pe parcursul timpului, atât pe micul ecran, cât și pe rețelele de socializare.

Realizatoarea TV este extrem de apreciată și în general este mulțumită de corpul ei, însă iată că există și în cazul ei o anumită parte care i-a dat bătăi de cap pe parcursul timpului.

Chiar și așa, aceasta nu este fană a operațiilor estetice.

Mirela Vaida, complexată de o parte a corpului

Mirela Vaida este complet naturală! Realizatoarea TV nu a apelat la bisturiu nici măcar o dată în viață, chiar dacă a avut mereu probleme la nivelul nasului.

Nici partenerul de viață al acesteia nu ar încuraja-o să facă o intervenție estetică, pentru că acesta consideră că nu este necesar, mai ales având în vedere că Mirela și-a clădit o carieră de succes și fără a apela la medicul estetician.

„Nu mi-am făcut operații estetice. Cred că se vede lucrul acesta, reglez lucrurile din machiaj. Iar acum, când sunt atâtea filtre pe telefon, dacă vrei să îți faci o poză și să îți micșoreze nasul sau să îți pună gene, nu trebuie decât să faci filtrul acela și… la revedere! Oricum, lumea nu se întâlnește cu tine față în față decât foarte rar. Nu știu de ce mai dau fetele acestea atâția bani pe operații estetice, când ai filtrele astea nebune de pe telefon.

Eu mereu am avut o problemă cu nasul meu, care are o deviație de sept urâtă. Așa m-am născut cu el și i-am spus și soțului meu: „Mi-aș dori tare mult să fac și eu o operație din asta, să am și eu nasul drept”. Și el zice: „Măi Mirela, dacă ai făcut tu carieră cu nasul ăsta strâmb, acum, la 40 de ani, ce-ți mai trebuie să-ți îndrepți nasul? Crezi că te mai ajută cu ceva?”. Are și el dreptate! Să faci, așa, gratuit niște operații, doar ca să-ți hrănești ego-ul și psihicul, că aici e o chestiune de psihic… Adică, dacă nu ești tu mulțumită cu ce ești, începi să îți schimbi lucruri. La mine, nu e cazul ăsta!”, a mărturisit Mirela Vaida, pentru Viva.

Realizatoarea TV nu este fană a intervențiilor chirurgicale, iar de aceeași părere este și partenerul ei de viață. [Sursa foto: Instagram]

