„Speak și Ștefania așteaptă un copil” Anunț surprinzător, la scurt timp după ce au fost carantinați în Bali

Speak și Ștefania trec printr-o perioadă destul de dificilă, după ce au rămas în izolare într-un hotel din Jakarta. Rezultatele testelor PCR au ieșit pozitve, motiv pentru care trebuie să stea închiși în cameră timp de șapte zile.

Din fericire, cei doi se simt bine și nu au dezvoltat forme grave de boală, care să le pună viața în pericol. Totuși, aceștia se plâng de condițiile de la unitatea în care sunt cazați. Ei bine, bunul lor prieten, Codin Maticiuc, a găsit soluția! Pe rețelele de socializare, omul de afaceri a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe mulți.

Codin Maticiuc: „B ăi Speak, acum e momentul! Bine ai venit în club, tati"

Omul de afaceri a lăsat pe toată lumea mască cu afirmația pe care a făcut-o pe InstaStory. Codin Maticiuc a dat de înțeles că cei doi urmează să devină părinți. Bineînțeles că totul a fost doar o glumă, însă mai în glumă, mai în serios, acesta l-a sfătuit pe Speak să facă acest pas.

„Speak și Ștefania așteaptă un copil. În exclusivitate vă spun. Clar, nici ei nu știu, dar ce să facă, pentru că sunt în izolare. Cred că e a zecea zi de izolare, și cine știe cât mai au de stat într-o cameră de hotel. Net au de curând..Păi, băi Speak, acum e momentul. Dacă nu faceți acum.. Bine ai venit în club, tati", a spus Codin Maticiuc pe pagina lui de Instagram.

Speak și Ștefania se plâng de condițiile din izolare

Pe Instagram, cei doi se plâng că în hotelul unde trebuie să stea închiși pentru următoarele șapte zile condițiile lasă de dorit. Speak și Ștefania preferă să stea mai mult pe afară, asta pentru că au parte de o cazare cu o terasă. Artistul a mai completat că hotelul unde au fost carantinați face parte dintr-un top al hotelurilor de izolare, alegând chiar și cea mai frumoasă cameră pentru a se carantina cu partenera lui.

Așadar, Speak s-a declarat dezamăgit de condițiile pe care le oferă acest hotel, mărturisind chiar că a dormit cu masca pe față, tot din cauza mucegaiului din cameră.

„Deși pare că suntem în izolare, nu suntem, suntem afară. Putem ieși pe o terasă, au și o piscină aici, dar nu poți să faci baie.(...) E bine pentru că putem ieși pentru că în cameră nu se poate sta. Eu de când am intrat aseara în cameră mi s-a înfundat nasul, mă doare gâtul, e un mucegai, ceva de nedescris. Am dormit cu mască toată noaptea.(...) Acest hotel este top trei hoteluri de izolare și am ales cea mai scumpă, cea mai frumoasă cameră.”, a mai spus Speak pe Instagram.

