Speak și Ștefania, peripeții din vacanța din New York. Cine le-a stricat concediul celor doi îndrăgostiți?

20:08, iul 9, 2021

Vacanța în New York era extrem de așteptată de către Speak și Ștefania, care și-au făcut din timp bagajele pentru marea plecare. Ajunși în țara tuturor posibilităților, cei doi s-au bucurat la maxim de tot ce are orașul New York de oferit.

Unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz, Speak și Ștefania, nu sunt pentru prima dată în America. Cu toate acestea, cei doi au profitat de toate frumusețile locului și au făcut shopping la cele mai cunoscute magazine.

Din păcate, cum nimic frumos nu ține pentru totdeauna, Speak și Ștefania au întâmpinat și unele neplăceri în vacanța mult dorită.

Ce au pățit vedetele în New York?

Speak le-a împărtășit urmăritorilor lui de pe Instagram ce urmează să se întâmple cu vacanța lor din New York.

Așadar, printr-un filmuleț postat pe InstaStory, Speak a anunțat că urmează să vină o furtună puternică și sunt anunțate ploi torențiale. Cânărețul a declarat că, neavând ce să facă pe o vreme ca aceasta, el și cu Ștefania vor rămâne în casă și se vor uita la filme.

“ Tocmai am aflat că mâine dimineață vine mare furtună și astăzi o să plouă foarte tare. Super. Stăm frumos în casă și aia e. Ne uităm la filme sau ceva .” le-a spus Speak fanilor lui.

Furtuna care le-a stricat vacanța celor doi a făcut prăpăd în New York

În urmă cu câteva ore, Speak le-a arătat internauților imagini cu dezastrul produs de furtuna din New York. Fanii au fost terifiați la vederea imaginilor și i-au compătimit pe Ștefania și Speak pentru vacanța nereușită de care au avut parte.

„ Doamne!!/ Vai, ce vacanță 🙈😔🤗/ Ce frumos este in NY! 😅😅😂😂/ Ce piscine subterane au ăștia 🤠/ Doamne ferește dar ce se întâmplă? A fost furtună?”, sunt câteva dintre mesajele pe care le-au primit cei

doi îndrăgostiți din partea fanilor.