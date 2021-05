Special, cu 3 laturi sau 40 de dinti? Iata cum sa alegi discul de motocoasa potrivit fiecarei situatii!

12:02, mai 21, 2021

Daca te confrunti cu un gazon sau o cu pajiste napadita de buruieni, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este folosirea unei motocoase. Insa, indiferent de model, discul acesteia este cel care face diferenta, atat in termeni de eficienta, cat si in privinta timpului investit.

Pe piata exista multiple optiuni, astfel ca alegerea unui disc de motocoasa potrivit iti poate pune dificultati. Prin urmare, in articolul de mai jos, iti prezentam mai multe tipuri de discuri, fiecare cu avantaje si dezavantaje, pentru ca tu sa alegi in cunostinta de cauza!

In principal, exista patru tipuri diferite de disc motocoasa. Acestea sunt cele cu lama, cele cu “daltita”, cele zdrobitoare si mulcitoarele. Iata, in detaliu, care sunt avantajele fiecarui tip:

1. Disc de motocoasa de tip lama

Sunt cele mai intalnite tipuri de discuri folosite. Acestea prezinta o lama sau mai multe pe margini, care taie rapid vegetatia. Pot exista in multiple forme, de la discuri cu doua, trei sau patru laturi, pana la cele de forma circulara, zimtate pe margini. Au un lucru in comun insa: lama taietoare este obtinuta din fasii subtiri si ascutite de otel.

Numarul de laturi joaca un rol important in obtinerea celor mai bune performante. Probabil ca cele mai comune discuri din aceasta categorie sunt cele de tip “stea” cu patru laturi. Avantajele acestui tip de disc motocoasa este pretul scazut si eficienta in taierea ierburilor moi. Cu toate acestea, se poate toci rapid sau chiar defecta cu totul in cazul lovirii materialelor dure, precum roci sau metal.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

2. Disc de tip “dalta”

La prima vedere, acestea par similare celor descrise mai sus. Insa, toate aceste discuri sunt circulare, avand dinti special conceputi, plasati pe margine, care pot taia vegetatia densa.

Unele modele au chiar dinti de drujba, care pot taia dintr-o miscare radacini groase si tulpini de arbusti de pana la 5-6 cm grosime.

Cu toate acestea, vei avea nevoie de o motocoasa care genereaza suficienta putere, pentru a te bucura de cele mai bune rezultate. De asemenea, nu sunt foarte eficiente la miscarile verticale, folosite la mulcire. Pot avea dinti din otel, din tungsten-carbid sau de drujba.

3. Discuri de motocoasa pentru zdrobire

Sunt complet diferite fata de cele doua tipuri descrise mai sus, deoarece nu prezinta margini ascutite. Precum le sugereaza numele, scopul acestora este de a zdrobi buruienile, bazandu-se mai degraba pe grosimea lamei si pe greutatea acesteia pentru a trece prin vegetatie. In aceasta categorie se inscriu si discurile cu sarma, extrem de folositoare pentru curatarea buruienilor dintre pavele. Avantajul acestui tip este lipsa nevoii de mentenanta si eficienta in situatii speciale.

4. Discuri pentru mulcire

Mulciul, echivalentul termenului englezesc “mulch”, semnifica acel covor de frunze zdrobite, rumegus si alte particule, care acopera suprafata unei gradini. Mulciul detine mai multe roluri importante, precum pastrarea umiditatii solului, impiedicarea cresterii buruienilor si asigurarea nutrientilor pe o perioada lunga de timp. Aceste tipuri de discuri au o particularitate, avand laturile indoite, pentru a inlesni taierea verticala. Cu toate acestea, necesita un utilaj destul de puternic, pentru a profita de eficienta maxima.

Asadar, asigura-te ca alegi cel mai potrivit disc pentru nevoile tale, tinand cont de sfaturile de mai sus. Iar daca iti doresti sa afli mai multe, sa comanzi online accesorii si discuri de motocoasa sau sa ceri parerea unui specialist, intra pe site-ul www.generalmotor.ro, locul ideal pentru gradinarii din intreaga tara!