„Sper ca într-un an să fiu cum nu am fost vreodată” Ce face Andreea Bănică pentru a arăta atât de bine la 43 de ani! Artista are o siluetă de vis

In articol:

Andreea Bănică nu mai este la prima tinerețe, însă își dorește să arate dn ce în ce mai bine. Vedeta nu apelează la operații estetice, așa cum procedează majoritatea vedetelor de la noi din țară pentru a avea forme mai voluptoase. Artista alege să facă sport și să își schimbe radical formele corpului.

Andreea Bănică este foarte preocupată de felul în care arată și își dorește să țină timpul în loc. Are 43 de ani și se pare că, până acum, îi reușește de minune să facă acest lucru. Vedeta împărtășește cu fanii ei din mediul online ce face pentru a-și menține o formă fizică de invidiat, dar și de câte ori pe săptămână ajunge în sala de fitness și ce obișnuiește să mănânce.

Citeste si: Tatăl Andreei Bălan, afectat de pandemie! Ce spune Săndel Bălan despre trupa din care face parte fiica sa?

Andreea Bănică are o siluetă de invidiat

În ultima vreme, Andreea Bănică a primit foarte multe mesaje din partea fanelor sale legate de felul în care reușește să arate atât de bine. Cu această ocazie, cântăreața le-a mărturisit că în această perioadă are foarte mare grijă de felul în care arată și că depune eforturi consistente pentru a-și tonifia corpul.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Se va întâmpla peste 3 zile. E din ce în ce mai rău..- bzi.ro

În prezent, Andreea Bănică are 62 de kilograme, însă este hotărâtă ca anul acesta să se axeze pe sport și să facă o schimbare radicală în felul în care arată. Merge la sală de 3 ori pe săptămână, iar salatele sunt la ordinea zilei pentru ea acum.

De asemenea, artista a recunoscut și că mai trișează uneori în weekend în ceea ce privește alimentația.

Andreea Bănică [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: TOP vedete de aceeași vârstă, dar care arată diferit. Îți vine să crezi că Oana Zăvoranu e de-o seamă cu Viorica de la Clejani?

„Am 62 de kg! Repet, kilogramele nu te fac să arăți neapărat bine. Depinde dacă este masă musculară sau grăsime. Eu am înlocuit ușor ușor grăsimea cu masa musculară. Mai am pe alocuri depozite de grăsime de care nu cred că voi putea scăpa vreodată, însă scopul meu este să fiu fit! Nu îmi stă bine slabă, dar nici grăsuță. Vreau să mă simt bine în pielea mea și asta este tot ce contează. Sunt pe drumul cel bun! Sper ca într-un an să fiu cum nu am fost vreodată.

Merg la sală de 3 ori pe săptămână, deși ideal ar fi fost de vreo 4-5 ori! Mai fac acasă bandă atunci când nu ajuns la antrenament. Nu sunt cea mai strictă că îmi fac de cap uneori în weekenduri, însă contează mult mișcarea, să nu mai las să se depună ce am dat jos: baby spanac, ulei măsline, sare, piper, lămâie și câteva roșii confiate.”, a spus Andreea Bănică pe Instagram.