"Stă în picioare, lipită în fața televizorului". Ruby, dezvăluiri în premieră despre relația cu bunica ei. Artista povestește cum o susține necondiționat | EXCLUSIV

Mereu glumeață și cu zâmbetul pe buze, Ruby a vorbit cu jurnaliștii Wowbiz.ro despre bunica ei, despre cum își petrec Sărbătorile împreună, despre poantele pe care i le face și mai ales toată susținerea pe care o primește de la mamaie.

Dacă în mediul online cele două se țin mereu de șotii și glumesc una cu cealaltă, în viața de zi cu zi lucrurile nu stau prea diferit. Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit în trecut cu vedeta și ne-a dezvăluit ce farse îi face bunicii ei, ori de câte ori are ocazia.

Dincolo de glumele dintre ele, există și foarte multă dragoste, iar Ruby a primit mereu susținerea bunicii ei, acesta fiindu-i întotdeauna alături.

Ce face bunica lui Ruby în timpul concertelor artistei

Ruby a cutreierat lumea în lung și în lat la concerte și spectacole și se bucură de o carieră impresionantă. Este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi, iar când vine vorba de ținute e mereu cool.

"Mereu se uită la mine când apar la televizor, mai ales la concertele de Sărbători sau concertele care sunt, în general, televizate. Normal să mă urmărește mamaia. Stă în picioare, lipită în fața televizorului", a mărturisit Ruby, pentru WOWbiz.ro.

Ruby, susținere necondiționată din partea bunicii sale

Ca orice bunică, este extrem de mândră de succesul nepoatei sale și întotdeauna o urmărește cu mândrie.

Dacă se întâmple să se uite la concerte sau la emisiunile în care apare Ruby, mamaia știe mereu cum să o laude pe artistă.

"Se uită și e mereu mândră îți dai seama! Dacă sunt lângă ea îmi dă numai coate: ia uite, fata mea e în nu știu ce fel, fata mea vorbește mai nu știu cum.

E mândră ca orice părinte ca să zic așa și mă susține și m-a susținut întotdeauna", a dezvăluit Ruby, la WOWbiz.ro.

Chiar dacă de Revelion nu sunt împreună, bunica lui Ruby se bucură că o poate urmări la televizor. Nu ratează niciun concert și nicio emisiune așa că în fiecare an o urmărește indiferent unde apare.

"De cele mai multe ori eu am treabă, ori concerte, ori emisiuni și nu ne foarte multe planuri de sărbători. Stăm la masă ziua și cam atât.

O să cânt și o să petrec Revelionul pe scenă, nu lipsesc de nicăieri și sunt în fiecare an cu publicul. De acasă lipsesc, dar de la televizor și de pe scenă niciodată", a dezvăluit Ruby, pentru WOWbiz.ro.

Ruby, momente grele după moartea lui Nosfe

În 2022, Nosfe a murit, la scurt timp după ce a susținut ultimul concert. Printre artiștii care au avut numeroase colaborări cu el se numără și Ruby, frumoasa brunetă scoțând adevărate hit-uril lângă artist.

Cântăreața a fost devastată după moartea lui Nosfe, iar la primul concert la care a interpretat piesa "Condimente" a început să plângă. Fanii i-au fost alături totuși în fiecare clipă și au cântat alături de ea. LA scurt timp după moment, Ruby a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre emoțiile din acel moment.

"A fost prima dată când am fost nevoită să cânt piesa de când a plecat Nosfe dintre noi și m-au năpădit emoțiile. Nu am mai putut să controlez piesa. Am cântat-o cu noduri în gât, am încercat să fiu cât pot de puternică, dar nu mi-a ieșit.

Am simțit că oamenii împărtășesc aceeași emoție cu mine. Încă nu îmi vine să cred că s-a întâmplat, încă nu m-am obișnuit cu ideea și acum și versurile din piesă mă afectează. Fiecare vers care curge mi se părea că pune și mai tare sare pe rană.

Muncesc mereu și surprizele vin odată ce iese și rodul muncii. Zilele acestea nu am cum să mă concentrez la altceva decât ceea ce s-a întâmplat. Pe noi, cei mai apropiați ne-a șocat într-un mare fel", a mai povestit Ruby, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

