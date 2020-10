Marius Grăunte, actorul care îl interpretează pe Viorel din Moldovenii

Marius Graunte, cel care il interpreteaza pe Viorel, un personaj controversat, "combinatorul" satului din Gaurenii de Jos este in viata de zi cu zi opusul personajului pe care il interpreteaza in serialul „Moldovenii”, difuzat la Kanal D, in fiecare sambata, la ora 20:00. Linistit, muncitor si familist convins, actorul are doua meserii; ziua este taximetrist si, in weekenduri sau de cate ori este solicitat, este dansator profesionist la Ansamblul "Hora Moldovei" din Iasi. Crescut intr-o familie modesta, in satul Aroneanu, de langa capitala Moldovei, Marius a stiut de mic ca trebuie sa se autodepasesca pentru a reusi in viata.

"Am crescut o perioda fara tata, fiind plecat din tara, la munca. Aveam patru ani cand a plecat prima data si venea o data pe an acasa. S-a intors definitiv cand aveam 16 ani. Au fost multe momente cand aveam nevoie de el, de un sfat din partea lui. Mama a fost tot timpul alaturi de mine. Am facut naveta de la 10 ani, din clasa a patra, pana am terminat liceul, pentru ca mi-am dat seama cat de importanta este educatia", povesteste protagonistul serialului "Moldovenii".

In varsta de 29 de ani, Marius Graunte a renuntat la marele sau vis pentru a se putea intretine si pentru a-si ajuta si familia.

"Am urmat cursurile liceului de arta <Octav Bancila> din Iasi, sectia de balet. In clasa a zecea am inceput sa merg la cursurile de dans popular. Din pacate, ca balerin nu reusesti sa-ti intretii familia. Trebuia sa prind contracte pe vase de croaziera, ceea ce de la Iasi era foarte greu!", povesteste acesta.

Debutul sau in serialul "Moldovenii" a fost unul firesc, legandu-l o prietenie veche de zece ani de Petronel Gongeanu, cel care da viata personajului padurarului Mitica. Impreuna au facut un curs de ospatarie si practica intr-un restaurant din Iasi, cand aveau doar 19 ani. Lui Marius Graunte nu i-a fost niciodata rusine de munca. A lucrat, alaturi de sotia sa, in conditii grele, timp de jumatate de an, intr-o fabrica din Anglia.

"Am lucrat intr-o fabrica cu peste 8000 de angajati, la minus patru grade ca sa strangem bani sa facem nunta pe care am visat-o. Ambalam salate de dimineata pana seara", rememoreaza actorul o perioada grea din viata sa si a sotiei sale de care l-a unit la inceput pasiunea pentru dans, amandoi performand in acelasi ansamblu, unde de altfel s-au si cunoscut in urma cu opt ani.

Pe Marius Graunte il puteti vedea in pielea personajului Viorel, sambata, incepand cu ora 20.00, intr-un nou episod al serialului "Moldovenii", la Kanal D.