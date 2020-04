In articol:

De Paste, se instituie “Stare de speranta”, la Kanal D. Mihai Ghita si Simona Patruleasa vor prezenta, in direct, sambata, de la ora 23:00, o editie speciala dedicata aceastei sarbatori incarcate de spiritualitate, intr-un moment in este nevoie mai mult ca niciodata de o legatura puternica intre romanii de pretutindeni. Ne petrecem Pastele in izolare, ca o dovada de iubire si responsabilitate pentru ceilalti, dar asta nu ne impiedica sa fim cu sufletul alaturi de familii, de prieteni, de compatriotii nostri.

“Va fi o sarbatoare sfanta, plina de emotie, momente cu adevarat speciale, in care vom gasi acele punti catre ceilalti, bucuria de a transmite tuturor, prin intermediul invitatilor nostri, prin povestile, relatarile lor, cele mai frumoase si luminoase ganduri”, spune Simona Patruleasa.

“Prin aceasta editie speciala de Paste, 'Stare de speranta', vom fi conectati cu romanii de pretutindeni. Chiar daca nu vom lua lumina din biserici, vom descoperi ca lumina este in noi si ca ea poate fi data mai departe prin puterea gandurilor noastre indreptate catre celalalt. Vom face punte intre oameni, vom sta de vorba cu romani din tara si de peste granite, vom vorbi cu medici din linia intai, care se lupta pentru noi, cu romani care au ramas blocati in Italia sau Spania, cu familiile lor ramase aici, in Romania. Vom afla povestile lor si ne vom bucura de lumina Invierii, chiar daca suntem la distanta unii de ceilalti”, afirma Mihai Ghita.

“Stare de speranta”, editia speciala de Paste, prezentata de Simona Patruleasa si Mihai Ghita, le va aduce romanilor povestile compatriotilor lor de pretutindeni, intr-o perioada de cumpana, dar, mai presus de orice, mesajul de solidaritate si de iubire pentru semenii nostri, sambata, 18 aprilie, la Kanal D, de la 23:00.