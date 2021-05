Starlin, dezvăluiri fără perdea despre Albert Oprea de la Survivor România: „Au fost multe lucruri care nu s-au văzut la televizor”

In articol:

Starlin a fost eliminat din competiția fenomen de pe Kanal D, iar acum face dezvăluiri incredibile din spatele camerelor de filmat de la Survivor România. Răzoinicul spune că a fost o experiență extrem de grea, dar în același timp foarte frumoasă.

„Oamenii nu stiu ce traim noi acolo In primul rand, stai cu 11 persoane pe care la inceput nu le cunosti deloc, fiecare cu un caracter diferit. Cand ti-e foame, nu te speli, sunt multe chestii care se aduna. Orice chestie te enerveaza, e extrem de dificil”, a spus Starlin la Teo Show.

A stat de ajuns de mult timp pentru a vedea cu sunt, de fapt, ceilalți coechipieri și a povestit detalii despre aceștia, lucruri care nu s-au vâzut până acum pe sticlă. Sau cel puțin nu s-au văzut așa cum erau de fapt. Despre Albert Oprea nu are prea multe cuvinte de laudă. Iată ce spune despre cel care l-a nominalizat în Consiliul de Eliminare.

Starlin [Sursa foto: Captură KANAL D]

Starlin, despre Alin și Sindy. Cum îi cataloghează pe cei doi

Războinicul spune că în emisiune este nevoie ca toți să pună osul la treabă pentru a face cât mai mult lucruri în camp.

A fost foarte dezamăgit de atituinea lui Alin despre care spune că nu ajuta la nimic, iar asta nu s-a întâmplat doar o dată, ci de mai multe ori.

„Fiecare stia in camp ce trebuie să facă, nu trebuie sa astepti pe cineva sa iti spuna ca se faci. Toată lumea muncea si tu stai in cap. Ce s-a intamplat cu Alin, ce numeam noi bisericuta.. Majoritatea aveam lucruri de facut si el pur si simplu stătea. E ok să stai, dar in fiecare zi?”, a mai spus fostul războinic.

Cât despre Sindy, ei bine, se pare că la început își făcuse o părere despre ea pe care și-a schimbat-o, însă, pe parcurs.

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Citeste si: Starlin a fost eliminat de la “Survivor România”. Războinicii au câștigat jocul de aseară și o excursie de neuitat, la Santo Domingo, locul unde a copilărit Starlin

„La inceput cand ma uitam la Sindy oboseam, dar apoi am inceput sa o cunosc si a fost total diferit. E o fata cu un suflet extrem de bun, nu are rautate in ea”

Starlin [Sursa foto: Captură KANAL D]

Starlin, despre Albert Oprea: „Nu făcea nimic”

Războinicul spune că nu avea nimic de împărțit cu Albert, dar a observat, la fel ca și Sindy, că acesta nu-și mai dădea interesul pentru echipă, iar atunci când era de treabă prin camp el lipsea cu desăvârșire.

„La fel ca Sindy, cand am iesit am vazut ceva, iar acolo inauntru ma intrebam de o mie de ori ce se intampla. Albert a intrat in competitie la fel ca noi toti, l-am vazut ca pe un copil talentat, cred ca toti de acolo au castigat dreptul sa fie acolo. El era mereu cu Alin si cred ca inceput sa se adapteze mai mult la comportamentul lui Alin, era cu el tot timpul. Alin e un om mai matur si l-a tras dupa el, asta e punctul meu de vedere. Nu vad nimic rau in asta, fiecare alege cu cine sa sta. Dar, in momentul in care tu ajungi intr-o competitie care este suta la suta de echipa, competitia dureaza cateva ore acolo, in teren, dar restul e in camp, impreuna cu restul.

A fost un moment cand eram aproape toti, ne apucasem sa facem schimbari la baraca, eu am plecat dupa lemne cu Sorin, Andrei era nou venit, avea doua saptamani si a zis ca se duce sa caute palmier cu Musty sa punem mai mult pe perete. Si a venit Andrei cu palmier, Albert nu stiu ce facea dar tin minte ca i-a spus Andrei „te rog, ajuta-ma”, iar Albert nu facea nimic. I-a zis „lasa-ma un pic”, dar nu facea nimic, avea destul timp liber. Dupa cateva minute bune, s-a apucat Andrei si Albert l-a lasat singur”, a povestit Starlin.

Fostul Războinic a ieșit din competiție după ce a fost nominalizat de Albert Oprea, despre care spune că și-a schimbat modul în care luptă pentru a aduce puncte echipei.

„Eu nu pot sa spun ca s-a relaxat, cred ca are o presiune extrem de mare, nu din cauza lui Sorin, pentru ca doua persoane nu fac diferenta. In momentul in care ii dai unei persoane dreptul de a nominaliza, are o presiune cand intri pe traseu. Cand vrei sa dai puncte, atunci nu iti iese. As vrea ca oamenii de acasa sa se uite la video, sa vada cum intra Albert pe traseu la inceput si cum e acum. Eu nu am nimic cu baiatul asta”.

La plecare, războinicul a trecut pur și simplu pe lângă Albert și Maria, fără a-și lua rămas bun de la ei. Spune că știa că sunt acolo și nu s-a făcut că nu-i vede, doar că pur și simplu nu a simțit nevoia să mai aibă vreo tangență cu ei doi.

Citeste si: Albert Oprea, la un pas de eliminare din competiția Survivor România. Reacția Războinicului după ce a fost nominalizat: „Urmează Maria!”

„Nu m-am facut ca nu il vad, stiam ca e acolo, dar eu nu pot sa fiu fals. Maria se trezea si nu spunea buna dimineata, de ce sa o salut cand plec? Au fost multe chestii care nu s-au vazut la televizor. Nici el si nici Maria nu ma salutau”, a mai spus fostul Războinic la Teo Show.