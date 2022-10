Ștefan Bănică Jr. împlinește 55 de ani! Artistul este sărbătorit de Lavinia Pîrva: „Te iubim mult!”

In articol:

Ștefan Bănică împlinește 55 de ani astăzi, 18 octombrie. Marele artist se bucură de această zi alături de familia sa.

Bineînțeles, având în vedere faptul că această zi are o semnificație aparte, soția artistului nu o putea lăsa să treacă neobservată.

Este o zi importantă pentru marele artist, care își serbează aniversarea. [Sursa foto: Instagram]

Lavinia Pîrva, mesaj emoționant pentru Ștefan Bănică Jr.

Unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră își serbează astăzi ziua de naștere. Ștefan Bănică împlinește 55 de ani și pare mai împlinit ca niciodată.

Cântărețul are o carieră de succes, o familie superbă și este plin de viață. Având în vedere că acesta are o relație foarte bună cu soția sa, Lavinia Pîrva nu putea să rateze ocazia de a-i reaminti partenerului său de viață cât de mult înseamnă pentru ea.

Vedeta a postat două fotografii pe Insta Story, cu ocazia aniversării lui Ștefan Bănică Jr. Într-una apare doar ea și soțul ei, iar în cealaltă Ștefan îl ține în brațe pe Alexandru, fiul său și al Laviniei.

Bineînțeles, de lângă cele două imagini superbe nu putea să lipsească și un mesaj emoționant, menit să-i arate marelui artist cât este de apreciat de către cei dragi inimii sale.

„La mulți ani, tati! Te iubim mult!”, a fost mesajul Laviniei Pîrva pentru Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. formează un cuplu de mai mult de opt ani de zile, mai exact din 2013. În anul 2017 cei doi și-au unit destinele în cadrul unui eveniment stilat care s-a desfășurat pe meleaguri bulgărești.

Cei doi artiști au un singur copil împreună, pe micuțul Alexandru Bănică, în vârstă de 3 ani. Pentru a fi o mamă model, Lavinia a renunțat la carieră de când a născut și până de curând pentru a se ocupa așa cum știe mai bine de fiul ei. Acum însă, vedeta a revenit la concerte.

„Mi-am început activitatea profesională de o lună și sunt neașteptat de bine cu agenda, pentru că am dat drumul la proiectul ăsta cu muzică balcanică. Îl începusem eu înainte de pandemie, dar am lăsat-o un pic mai ușor, iar acum am revenit în forță. Am avut spectacole și s-a umplut agenda. Nunți, botezuri, cumetrii, pentru că românilor le place să se distreze și noi cântăm muzică balcanică. Gata, am început treaba”, a spus aceasta cu ceva timp în urmă, în cadrul unei emisiuni TV.