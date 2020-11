Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea actriței Draga Olteanu Matei! "Un om deosebit..."

Stefan Banica Jr in lacrimi [Sursa foto: Captură YouTube]

Cunoscuta actriță Draga Olteanu Matei s-a stins din viață în noaptea de marți spre miercuri. În urmă cu doar câteva zile, femeia a fost internată de urgență la spital. Chiar dacă în ultimele zile, starea de sănătate a vedei părea că se îndreaptă, actrița de comedie a pierdut lupta cu viața.

Ștefan Bănică, gest impresionant după moartea actriței

Vestea că Draga Olteanu Matei s-a stins din viață a șocat o țară întreagă. Tot mai multe persoane au postat mesaje pentru cea care a bucurat generații la rând. Una dintre vedete, care a postat un mesaj pe contul său de socializare, a fost Ștefan Bănică Jr. Pe contul său de Facebook, cântărețul a scris câteva rânduri despre îndragita actriță. De asemenea, el a mai specificat faptul că Draga a fost prietenă bună cu tatăl lui.

"Of, Doamne! Două postări de genul ăsta într-o săptămână! Vladimir Gaitan și acum Draga. Am crescut cu Draga Olteanu Matei, am avut șansa să joc alături de dânsa, student fiind. Un om deosebit, o mare actriță și unul dintre ultimii mohicani ai unei generații fantastice de actori, promoția '56, numită și "Generația de Aur". A fost o bună prietenă a tatălui meu (erau de aceeași vârstă) și o sursă de inspirație pentru generația mea de actori. Rămas bun, dragă ... Draga!", a scris Ștefan Bănica pe Facebook.

Draga Olteanu Matei s-a stins din viață

Astăzi, 18 noiembrie, îndragita actriță Draga Olteanu Matei, în vârstă de 86 de ani, a murit. Ea va fi înmormântată în Cimitirul "Eternitatea" din Piatra Neamţ, alături de soţul ei, iar slujba religioasă va avea loc la Biserica "Sf. Ioan Domnesc", situată pe platoul de la Curtea Domnească.