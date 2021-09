Ștefan Ciuculescu de la Survivor România s-a etalat pe rețelele de socializare cu noua iubită! Cum arată femeia care i-a furat inima

In articol:

Ștefan Ciuculescu a pus pe toată lumea pe jar cu ultimele apariții de pe rețelele de socializare. În cele mai recente InstaStory-uri, fostul concurent de la Survivor România 2021 nu apare singur, ci însoțit de o superbă blondină.

Dacă inițial internauții au crezut că este vorba doar despre o simplă prietenă, a doua postare cu siguranță i-a lămurit.

Fostul Faimos și Marina Oprea, căci așa o cheamă pe cea care i-a pus lacăt la inimă, s-au pozat în timp ce se strângeau puternic în brațe și se sărutau pătimaș, semn că dragostea lor este cât se poate de serioasă. Mai mult, Ștefan Ciuculescu a simțit nevoia să adauge și o descriere la poză: „Atunci când sunt romantic”. Fostul concurent al show-ului de supraviețuire pare mai fericit ca niciodată, iar lucrurile par că se aliniază pentru el.

Nu avem nevoie de cuvinte, căci privirile lor vorbesc de la sine. Din imagini se vede că cei doi sunt foarte îndrăgostiți și fericiți în compania celuilalt. Iar Ștefan Ciuculescu are cu ce să se laude, căci iubita lui este o adevărată bombă sexy, cu un trup parcă tras prin inel și cu trăsăturile angelice ale chipului atrage toate privirile! Puteți vedea mai multe imagini cu ea în Galeria Articolului !

Ștefan Ciuculescu s-a despărțit de fosta iubită înainte să ajungă în Repulica Dominicană

Înainte de a-și lua inima în dinți și a spune „da” unei provocări de zile mari precum Survivor România 2021, acesta era într-o relație cu o domnișoară care l-a convins să-și facă curaj și să meargă în show-ul de supraviețuire. Formau un cuplu de jumătate de an, iar lucrurile păreau destul de solide între ei.

Totuși, cu doar foarte puțin timp ca acesta să plece în Republica Dominicană, spiritele s-au încins între el și tânără, iar după ceartă ambii au ales să-și continue viața pe drumuri separate.

„Este vorba de o persoană care timp de 6 luni de zile a fost lângă mine zi de zi... Este vorba despre fata cu care am avut o relație până în momentul în care am venit în această competiție. Am avut niște discuții și sper ca după ce mă întorc, să stăm amândoi la aceeași masă că avem multe lucruri de spus.

A fost lângă mine în cele mai grele momente din viața mea, de când joc fotbal, sincer”, a povestit Ștefan Ciuculescu la Survivor România 2021.

Ștefan Ciuculescu este noul coprezentator al emisiunii „Bărbați vs. Femei”

Fostul Faimos de la Survivor România este cel care i-a luat locul lui Alex Mihei în rolul de coprezentator el emisiunii online, alături de nimeni alta decât Bianca Comănici.

„Pentru fiecare e un nou început și mă gândesc că și pentru tine o să fie. Poți sta liniștit că Bianca este nu pe mâini bune, pe mâini foarte bune” a declarat Ștefan Ciuculescu.

