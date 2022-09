Ștefan Ciuculescu l-a învins pe Marius Crăciun, în lupta din cușcă! Cui i-a transmis primul mesaj după ce aflat victoria? "Sper că e mulțumită" | EXCLUSIV

In articol:

Ștefan Ciuculescu a câștigat meciul din ring cu Marius Crăciun, în cadrul galei RXF, după o dispută de trei reprize. Prezentatorul emisiunii ”Bărbați vs Femei” a fost optimist încă de dinainte de luptă și nici măcar un moment nu a luat în calcul faptul că ar putea pierde.

Ștefan Ciuculescu, mesaj pentru Bianca Comănici după ce a câștigat lupta cu Marius Crăciun

Drept dovadă, în declarația dată înainte de meci reporterilor WOWnews, Ștefan era extrem de încrezător. După meci însă, Ștefan Ciuculescu și-a lăudat adversarul, pe care îl consideră un prieten, apoi a transmis și un mesaj colegilor de la WOWnews care l-au susținut la gală și altul colegei sale Bianca Comănici. Marius Crăciun a părut resemnat după dispută, mai ales că glezna sa a fost afectată, însă și-ar dori o revanșă cu Ștefan.

Ștefan Ciuculescu s-a ținut de promisiune și l-a învins pe Marius Crăciun în lupta din cușcă. Toată echipa WOWbiz l-a susținut și nu ne-a înșelat așteptările. Înainte și după luptă a împărtășit impresii cu noi, la final transmițând un mesaj unei persoane dragi. Această persoană este cunoscută și foarte iubită de public.

Este vorba despre nimeni alta decât Bianca Comănici, colega lu de emisiune.

"Am avut avantajul alonjei, al brațului, al piciorului și puteam să profit mai mult, dar nu am simțit să fac asta. Antrenorul meu chiar m-a certat pentru asta. Sper că i-a plăcut lui Bibi, că e mulțumită de ceea ce am făcut și ne vedem la Bărbați vs Femei.", a declarat Ștefan Ciuculescu.

Citeste si: Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu, cea mai vârstnică mamă din România- kfetele.ro

Citeste si: Laurențiu Reghecampf reacționează, după scandalul cu Anamaria Prodan. Cum explică situația creată..- bzi.ro

Marius Crăciun, primele declarații după ce a fost învins de Ștefan Ciuculescu

Marius Crăciun a pierdt în fața lui Ștefan Ciuculescu, însă promite o revanșă în scurt timp. Acesta ne-a explicat ce consideră că l-a avantajat pe oponentul său și de ce crede că nu a câștigat.

"Mă așteptam ca Ștefan să obosească mai repede, doar că nu am avut nici suficientă pregătire să mă duc mai mult spre el cu câteva combinații de braț. M-a ținut și la distanță fiind înalt, loveam la un moment dat mai mult în gol.(...) Nu aș zice NU la o revanșă sincer, trebuie doar să mă pregătesc mai mult și oricând aș fi în stare să iau revanșa. Cu siguranță. Ștefan a avut avantajul că e înalt. Dacă aș fi atacat mai mult, aș fi câștigat, zic eu.", a mărturisit Marius Crăciun, în interviul exclusiv, de pe canalul de YouTube WOWnews.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!