Ștefan Manolache, adevăratul motiv pentru care el și Eva Zăhărescu s-au despărțit: „Nu a fost ea cea care m-a părăsit”

Ștefan Manolache și Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu, au luat pe toată lumea prin surprindere când și-au asumat relația și în spațiul public. La ceva timp de la anunț, cei doi au șocat iar, de data aceasta cu despărțirea. Contrar opiniei generale, se pare că nu fiica prezentatoarei TV s-ar fi despărțit de Ștefan Manolache, ci chiar el este cel care a considerat că este mai bine dacă vor continua pe drumuri separate. Bărbatul

spune că principalul motiv care l-a îndemnat să ia această decizie a fost nepotrivirea de caracter.

„Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea.

Eram certat cu Eva Zaharescu când am văzut-o prima oară pe Andreea (n.r actuala lui iubită). Se cazase chiar la hotelul familiei mele din Iași, avea un eveniment, cânta. Am văzut-o la hotel, mi-a plăcut, m-am interesat puțin de ea, am aflat cine este și i-am scris pe Instagram. Apoi i-am cerut numărul de telefon și am vorbit, din nou”, a spus Ștefan Manolache pentru Fanatik.ro.

Ștefan Manolache, despre relația cu Andreea, fosta concurentă de la Puterea dragostei

Bărbatul spune că atunci când a cunoscut-o pe Andreea era doar certat cu Eva Zăhărescu. Cei doi s-au împăcat, dar relația nu a mai rezistat mult, așa că s-au despărțit definitiv. A fost momentul perfect să înceapă să-i facă curte fostei concurente de la Puterea dragostei.

„M-am împăcat cu Eva, dar lucrurile nu au mai ținut mult și m-am despărțit din motivele pe care le-am spus. În schimb, am reînceput să vorbesc cu Andreea și ne-am întâlnit la … Festival, iar acolo s-a aflat că suntem împreună. Îmi place foarte mult de ea. Este cu totul și cu totul diferită de felul în care a fost percepută după acea emisiune. Este o femeie de o bunătate fără seamăn, chiar mi-aș dori să se înrăiască puțin, chiar lucrez la asta, pentru că întotdeauna îi pune pe alții pe primul loc. Ea se sacrifică”, a mai spus Ștefan Manolache pentru aceeași sursă citată.